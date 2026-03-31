HKTVmall母企香港科技探索蝕近1.5億　披露已進行38次「頭身分離」動物實驗

早前發盈警的HKTVmall母公司香港科技探索（1137）公布去年全年業績，受累新探索及科技業務產生虧損，以及若干非現金及非經常性項目增加，虧損擴大近1.2倍至1.496億元；經調整後的EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）跌50.08%至6,040萬元。 新探索及科技業務蝕2.22億 期內新探索及科技業務的經調整EBITDA虧損擴大至2.22億元，主要因「街市即日餸」業務規模雖持續擴張，惟仍未達關鍵規模。期內「街市即日餸」GMV按年增長47.1%至3.94億元，經調整EBITDA虧損擴大39%至1.08億元；無人店的經調整EBITDA虧損6,120萬元；已停運的代購平台Everuts經調整EBITDA虧損2,720萬元；當中生命科學項目虧損為1,580萬元。

首次披露「頭身分離」動物實驗 在業績中，首次披露公司自2021年起投資一項探索生命科學研究項目，投資額累計逾4,450萬元，而研究團隊在2022年底至今已進行38次實驗，將動物的肢體或頭部與身體分離的，分離後的肢體和頭部最多可維持生命活動，分別約46小時和約7小時。研究團隊指，這是全球首例。 香港科技探索指，生命科學項目的研究團隊由超過20位專業人員，包括大學教授、醫生及專業醫療團隊所組成，致力發展並調整用以維持身體器官，如肢體和頭部存活的設備。