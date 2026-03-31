據報內地瞄準超級富豪　加大離岸信託徵稅力度

據彭博報道，中國監管機構對部分持有香港上市公司股份的離岸信託加大徵稅力度，瞄準中國超級富豪用離岸信託在海外進行數十億美元投資路徑。 相關部門已要求離岸信託申報 報道引述知情人士稱，江蘇、深圳等省市的相關部門已要求這些離岸信託的所有者申報，包括股息和股份處置等投資收益在內的詳細財務訊息，而上海在去年初已開始要求申報過去兩年的收益訊息。知情人士稱，有地方稅務機關尋求對投資收益徵稅20%並附帶額外罰款，另有一個省的有關部門正要求披露過去２年從離岸信託取得的收益。

加大清查境外資產稅務 報道指，此舉突顯內地當局正整治長期以來被視為稅收執法灰色地帶的離岸架構，也是中國加大對境外資產應繳未繳稅務清查力度的一部分。目前被稅務部門重點關注的這類信託，常用於投資在境外註冊成立、但為投資者提供投資中國企業渠道的紅籌公司。 報道提及，長期以來離岸信託一直是尋求赴港上市公司股東青睞的工具，部分原因在於它們在很大程度上不受內地稅務機關的監管。知情人士稱，隨着監管關注度上升，一些企業所有者在為即將進行的香港IPO設立此類持股架構時已顯露出猶豫。