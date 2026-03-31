FM財自 | 恒指25000點成為阻力

美股上周五（0327）下跌，收在今年最低水平附近，是連續第五個星期五下挫，週一（0330）美指期貨再低開，納指期貨跌破今年低位後反彈，至正式開市後納指倒升逾200點，道指最高升逾400點，但之後回落NDX倒跌179點收。
雖然週一NDX收市未能回升，但也創下一個歷史紀錄，就是自2月27日開始，連續5個星期五下跌，星期一倒升，美中不足是昨天（週一）雖曾經升逾200點但收市倒跌，不過過去一個月以來這種震盪漲跌，若未能察覺節奏，可也造成追漲追跌來回止損的嚴重後果，因為波幅比對過去升浪時大很多，震盪幅度也不少，多次來回止損若注碼未有控制好，輸的金額隨時多過輸一個沒有止蝕的跌浪。
以簡單彈高熊應對港股市場
港股市場方面，今天（0331）承著美股期貨今早再跌破今年低位後回升V彈，恒指跟升，最高升至24989點，之後回落，中午前倒跌在24650點水平附近。
此前恒指在3月份多次的支持位25000點關，今天看來成為阻力，若之後美股又回跌，考驗恒指力度，可能再跌破上星期的浪底24203點，比較投機的交易方法是升破25050點止損空倉，避開市場震盪的矛盾，暫時仍然以最簡單的彈高熊來應對港股市場，簡單就是完美。
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