FM財自 | 恒指25000點成為阻力

美股上周五（0327）下跌，收在今年最低水平附近，是連續第五個星期五下挫，週一（0330）美指期貨再低開，納指期貨跌破今年低位後反彈，至正式開市後納指倒升逾200點，道指最高升逾400點，但之後回落NDX倒跌179點收。

雖然週一NDX收市未能回升，但也創下一個歷史紀錄，就是自2月27日開始，連續5個星期五下跌，星期一倒升，美中不足是昨天（週一）雖曾經升逾200點但收市倒跌，不過過去一個月以來這種震盪漲跌，若未能察覺節奏，可也造成追漲追跌來回止損的嚴重後果，因為波幅比對過去升浪時大很多，震盪幅度也不少，多次來回止損若注碼未有控制好，輸的金額隨時多過輸一個沒有止蝕的跌浪。