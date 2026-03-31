領展停車場4.8起取消免費泊車優惠　改消費指定金額享每小時5元優惠價

在本港擁有逾100個停車場的領展（823），繼早前在農曆新年期間，時租車輛全單額外收10元後。領展在網站表示，將於4月8日起結束現行的免費泊車優惠，同日起推出「優惠泊」計劃，顧客於旗下商場消費達指定金額後，可享「每小時5元」優惠泊車，變相加價。

在網傳的通告指出，有關安排旨在繼續為顧客提供具競爭力的消費泊車優惠，維持整體服務水平。為配合新泊車優惠，將由4月8日至5月7日向參與「優惠泊」顧客派發5元泊車優惠券，優惠券可於5月31日或以前，在下次到訪領展商場時使用。