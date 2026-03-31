領展停車場4.8起取消免費泊車優惠　改消費指定金額享每小時5元優惠價

在本港擁有逾100個停車場的領展（823），繼早前在農曆新年期間，時租車輛全單額外收10元後。領展在網站表示，將於4月8日起結束現行的免費泊車優惠，同日起推出「優惠泊」計劃，顧客於旗下商場消費達指定金額後，可享「每小時5元」優惠泊車，變相加價。
在網傳的通告指出，有關安排旨在繼續為顧客提供具競爭力的消費泊車優惠，維持整體服務水平。為配合新泊車優惠，將由4月8日至5月7日向參與「優惠泊」顧客派發5元泊車優惠券，優惠券可於5月31日或以前，在下次到訪領展商場時使用。
根據領展網站資訊，4月8日起，在13個領展旗下商場，包括慈雲山中心、黃大仙中心、T Town等，以及TKO Gateway，於早上10時至晚上9時半，顧客憑最多即日機印發票3張並消費滿300元可享2小時「每小時5元」優惠泊車，其中一張收據為食肆消費可享額外2小時優惠價，換言之，泊4小時須付20元。
在另外23個領展旗下商場，包括小西灣廣場、彩雲商場、天盛商場等，於早上10時至晚上9時半，顧客憑最多即日機印發票2張並購物消費滿200元或以上，即可享有1小時「每小時5元」優惠泊車，其中一張收據為食肆消費可享額外2小時優惠價，即泊車3小時須付15元。
另外，在樂富廣場，於早上8時至晚上9時半，顧客憑發票3張並消費滿300元可享2小時優惠泊車，其中一張收據為食肆消費可享額外2小時。