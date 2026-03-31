Uber擬年內在港推無人的士　陳恒鑌：市民多一個選擇

運輸署前年起發出6個自動駕駛車輛先導牌照，而網約車平台Uber計劃今年在香港推出無人的士。立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，若營運網約無人車或需等政府立法，又表示歡迎Uber在港推出無人的士，令市民多一個選擇。
Uber早前宣布與百度合作，在全球發展無人駕駛汽車，將無人的士業務拓展至美國和中國大陸以外的全球多個市場，並部署數千台無人駕駛汽車。
運輸署至今發6個自動車先導牌照
運輸署至今已發出6個自動車先導牌照，包括百度Baidu Apollo、冠忠遊覽車有限公司及機管局，供62輛自動駕駛私家車、私家小巴及公共小巴在本港多個地區測試。百度正在本港測試合共50輛自動駕駛車輛，測試地區分別在北大嶼山、南區以及九龍東。
根據運輸署向百度發出在南區及九龍東測試的先導牌條件，營辦人如欲使用先導計劃下自動車從事的士業務，須向運輸署申請將車輛類型轉為的士，並須於市場獲取的士牌照，以符合有關法例要求，而後備操作員亦須持有效的士駕駛執照。
被問及Uber的自動駕駛車輛業務，如果以網約車的方式在本港發展。陳恒鑌表示，由於政府尚未有關自動駕駛網約車的牌照，需要等政府立法。陳恒鑌指，若無人車以的士牌營運，則需等待政府批准載客。他提及，機管局將於明年底推行無人駕駛車輛，載客往返港珠澳大橋人工島香港口岸及機場航天城。
運輸署早前表示，今年內會逐步推動自動車無人化，後備操作員將不會坐在車廂內，而是改為遙距操作。運輸署於1月曾提及，測試項目至今運作大致暢順、表現穩定，當中北大嶼山項目更有多項躍進，包括從單一自動車運行，擴展至10部同時運行，並進行非商業載客和提升測試路段車速上限至時速50公里。