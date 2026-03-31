Uber擬年內在港推無人的士　陳恒鑌：市民多一個選擇

運輸署前年起發出6個自動駕駛車輛先導牌照，而網約車平台Uber計劃今年在香港推出無人的士。立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，若營運網約無人車或需等政府立法，又表示歡迎Uber在港推出無人的士，令市民多一個選擇。

Uber早前宣布與百度合作，在全球發展無人駕駛汽車，將無人的士業務拓展至美國和中國大陸以外的全球多個市場，並部署數千台無人駕駛汽車。

運輸署至今發6個自動車先導牌照

運輸署至今已發出6個自動車先導牌照，包括百度Baidu Apollo、冠忠遊覽車有限公司及機管局，供62輛自動駕駛私家車、私家小巴及公共小巴在本港多個地區測試。百度正在本港測試合共50輛自動駕駛車輛，測試地區分別在北大嶼山、南區以及九龍東。