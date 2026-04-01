港股季跌3% 4年最差開局

中東戰爭拖累港股上季「虎頭蛇尾」，恒生指數今年初創出28,056點的逾4年半新高後即見頂，及後持續在二萬七水平爭持之際，在2月底遇上美以突襲伊朗，走勢旋即急轉直下，令上季由一度大升9.5%，變成一度倒跌5.6%，全季昨收報24788點，單日升37點或0.2%，季度則挫842點或3.3%，為2022年後最差的首季。
90隻藍籌股中，上季升跌各參半，當中在本地樓市復甦助力下，新鴻基地產(016)成全季表現最好藍籌，累計大升36.4%，收報129.2元；兩桶油中海油(883)及中國石油(857)分別累漲31.5%及28.3%，緊隨其後。寧德時代(3750)及京東物流(2618)分別走高21.4%及19.5%，亦躋身上季五大升幅藍籌。
泡瑪躋藍籌五大跌幅榜
相反，攜程集團(9961)季挫31.3%，藍籌最差，緊接為快手(1024)、中芯國際(981)、申洲國際(2313)及泡泡瑪特(9992)，跌幅介乎23.5%至29.4%。
新地升幅冠藍籌 料續受惠樓市復甦
市場續預料地產股的利潤率可改善。滙豐環球研究報告指，新地及長江實業集團(1113)等藍籌恢復增加派息，支撐市場對地產業前景的信心。該行認為，在住宅市場銷量及平均售價上升下，預料住宅業務的利潤率將回升，同時寫字樓租金負增長幅度正收窄，中環辦公室出現見底跡象，並相信新地與恒基地產(012)將成主要受惠股，前者目標價150.6元，潛在升幅16.6%，後者目標價35.8元，潛在升幅23.8%。另外，該行亦看好希慎(014)及太古地產(1972)，全數評級均為「買入」。