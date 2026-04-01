港股季跌3% 4年最差開局

中東戰爭拖累港股上季「虎頭蛇尾」，恒生指數今年初創出28,056點的逾4年半新高後即見頂，及後持續在二萬七水平爭持之際，在2月底遇上美以突襲伊朗，走勢旋即急轉直下，令上季由一度大升9.5%，變成一度倒跌5.6%，全季昨收報24788點，單日升37點或0.2%，季度則挫842點或3.3%，為2022年後最差的首季。

90隻藍籌股中，上季升跌各參半，當中在本地樓市復甦助力下，新鴻基地產(016)成全季表現最好藍籌，累計大升36.4%，收報129.2元；兩桶油中海油(883)及中國石油(857)分別累漲31.5%及28.3%，緊隨其後。寧德時代(3750)及京東物流(2618)分別走高21.4%及19.5%，亦躋身上季五大升幅藍籌。