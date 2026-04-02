恒指4月開局重上兩萬五 收市升逾500點

中東緊張局勢降溫，港股4月取得良好開局。恒生指數曾漲逾600點，一舉升穿10天和250天線，收報25,294點，升505點或2.04%，成交金額約2,914億元；恒指錄得「兩連升」，累漲543點。不過，昨日北水淨流出近127億元。

醫藥股落鑊，中國生物製藥(1177)升8%，收報6.36元；藥明康德(2359)、石藥集團(1093)、信達生物(1801)及藥明生物(2269)上揚介乎5.5%至7.1%。金價回升，利好金股造好，靈寶黃金(3330)飆10.5%，紫金礦業(2899)及紫金黃金國際(2259)各漲5.9%及5%。

石油股逆市受壓，中海油(883)挫3.7%，為表現最曳藍籌股；中國石油(857)跌1.9%，山東墨龍(568)急瀉8.7%。