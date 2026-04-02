恒生指數跌177點　二萬五關失而復得　奇瑞逆市升逾15%(更新)

中東局勢再度緊張，市場憧憬美國結束與伊朗的戰事，美股先升後回穩，但美國總統特朗普於本港時間今早（2日），揚言進行強力的打擊，「讓伊朗重返石器時代」。恒指昨日（1日）漲逾500點後，低開39點，報25,254點。恒指低開低走，開市已經是最高位，其後跌幅逐步擴大，半日跌277點，中午收報25,017點，險守二萬五關，成交1,161.97億元。恒指午後繼續尋底，跌幅再擴大，曾跌最多392點，低見24,901點，失守兩萬五關口，尾市跌幅收窄，最終跌177點，收報25,116點，二萬五失而復得，成交2,436.28億元。國指跌47點，報8,456點；科指跌77點，報4,679點。
科技股向下，騰訊（700）跌1.49%，報489.2元；美團（3690）跌2.07%，報80.25元；京東（9618）跌0.89%，報111.9元；阿里巴巴（9988）跌3.42%，報118.5元；百度（9888）跌0.73%，報108.8元；小米（1810）跌3.56%，報30.88元；快手（1024）跌2.81%，報44.9元；網易（9999）跌0.74%，報174.8元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）升0.22%，報27.02元；中石油（857）升2.09%，報10.77元；中石化（386）升0.22%，報4.59元。
金價下滑，現貨金跌穿4,700美元水平，老鋪黃金（6181）跌1.92%，報638元；紫金礦業（2899）跌2.97%，報35.32元；紫金黃金國際（2259）跌3.3%，報176.1元。
吉利（175）逆市升8.37%，報23.82元；奇瑞（9973）逆市升15.26%，報32.02元。
滙控（005）跌0.23%，報130元。
泡泡瑪特（9992）跌2.41%，報141.8元。