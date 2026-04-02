恒生指數跌177點　二萬五關失而復得　奇瑞逆市升逾15%(更新)

中東局勢再度緊張，市場憧憬美國結束與伊朗的戰事，美股先升後回穩，但美國總統特朗普於本港時間今早（2日），揚言進行強力的打擊，「讓伊朗重返石器時代」。恒指昨日（1日）漲逾500點後，低開39點，報25,254點。恒指低開低走，開市已經是最高位，其後跌幅逐步擴大，半日跌277點，中午收報25,017點，險守二萬五關，成交1,161.97億元。恒指午後繼續尋底，跌幅再擴大，曾跌最多392點，低見24,901點，失守兩萬五關口，尾市跌幅收窄，最終跌177點，收報25,116點，二萬五失而復得，成交2,436.28億元。國指跌47點，報8,456點；科指跌77點，報4,679點。