金價走勢｜特朗普稱對伊朗戰事近完成　現貨金插水跌穿4700美元

黃金價格在特朗普講話後由升轉跌，跌穿4,700美元關口。(資料圖片/路透社)

美國總統特朗普周三（2日）早上9時就伊朗戰事發表全國講話，闡述伊朗戰爭最新情況。特朗普指，美國對伊朗戰事的核心戰略目標接近完成，正按進度很快結束，將在未來2至3周進行極其強力的打擊，「讓伊朗重返石器時代」。

黃金價格在特朗普講話後由升轉跌，現貨金由每盎司4,800美元水平急挫，跌穿4,700美元關口，曾低見每盎司4,650.30美元，之後跌幅稍微收考，徘徊在4,690美元水平，較早時報每盎司4,697.58美元，跌約1.3%。

高盛：金價年底回升見5400美元

高盛看好金價，認為黃金的中期前景依然穩固，預料金價將於今年底回升，並可能達到每盎司5,400美元，主因央行持續購買黃金及美國今年可能再減息兩次。