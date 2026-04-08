懶理特朗普最後通牒 紐油創4年高 今年累漲1倍

即使美國總統特朗普向伊朗開放霍爾木茲海峽發出最後通牒，油價卻反應冷淡並繼續上衝，紐油更一度升越每桶116美元，再創４年高，並將今年的累積升幅推高至1倍。有分析認為，油價持續上漲反映市場預期美伊雙方無法達協議，並會延期繼續談判。摩根大通上周的報告指，若霍爾木戡茲海峽封鎖至下月中，國際油價有機會升越每桶150美元水平。
截至本港時間昨晚9時，紐油期貨每桶報114.86美元，升2.2%；布蘭特原油期貨亦一度升穿每桶111美元水平，及後曾報每桶110.47美元，升0.6%。
預期協議或延期
有數據指，周末共有21艘船隻通過霍爾木茲海峽，有明顯上升，惟外媒引述Marex分析師Edward Meir指，通過海峽的船隻仍遠低於美以伊爆發衝突前的水平，即使有回升亦不顯著，並相信油價繼續衝高在於市場預期美伊雙方「可能在最後一刻延期，不一定是達成協議，而是延期讓雙方繼續談判」。
摩根大通的報告亦指，短期內油價可能升至每桶120至130美元，若石油的供應中斷持續至5月中旬，油價甚至有突破每桶150美元的風險。該行目前的基準預測仍為霍爾木茲海峽問題可通過談判得到解決，在基準情境下，第二季油價續在每桶100美元樓上高企，並在下半年回落。
瑞銀降標指目標
油價上漲影響市場對美股前景。瑞銀將標普500指數今年中目標價由7,300點降至7,000點，年底目標由7,700點降至7,500點，每股收益則維持310美元。瑞銀認為，油價上升將威脅經濟增長，以及聯儲局減息步伐或推遲，不過該行仍對美國股市維持廣泛正面展望。