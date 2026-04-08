懶理特朗普最後通牒 紐油創4年高 今年累漲1倍

即使美國總統特朗普向伊朗開放霍爾木茲海峽發出最後通牒，油價卻反應冷淡並繼續上衝，紐油更一度升越每桶116美元，再創４年高，並將今年的累積升幅推高至1倍。有分析認為，油價持續上漲反映市場預期美伊雙方無法達協議，並會延期繼續談判。摩根大通上周的報告指，若霍爾木戡茲海峽封鎖至下月中，國際油價有機會升越每桶150美元水平。

截至本港時間昨晚9時，紐油期貨每桶報114.86美元，升2.2%；布蘭特原油期貨亦一度升穿每桶111美元水平，及後曾報每桶110.47美元，升0.6%。