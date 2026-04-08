德勤：本港首季新股集資1099億全球第一 料今年維持全球三甲地位

德勤中國資本市場服務部發布2026年第一季度中國內地和香港新股市場回顧。本港今年首季有40隻新股上市，融資1,099億港元，較去年同期的15隻新股，融資182 億港元，數量上升167%，而融資總額激增504%。當中有3隻超大型新股和8隻大型新股為香港新股融資總額貢獻近70%，包括兩隻位列全球前五的巨型中國消費新股。另外，本港亦成為全球新股融資最多的市場，其次為納斯達克以及紐約證券交易所。
料全年有約160隻新股上市
德勤預測，在有超過500間公司申請上市的支持下，2026年全年香港將有約160隻新股上市融資最少3,000億港元，當中大部分的上市申請人為中國龍頭企業、現有A股發行人以及尋求出海發展的公司。預計今年將有約7間公司每間最少融資至少10億美元。來自TMT 領域，尤其是AI以及生命科學和醫藥公司將主導了香港穩健的上市申請管線。此外，一些在美國上市的中概股和國際公司也計劃於今年在香港上市。
A股方面，首季共有30隻新股上市，融資259億元人民幣，相對2025年同期有27 隻新股融資 163億元人民幣，代表新股數量增加11%，融資金額增長59%。上海證券交易所以募集資金最多領先，共有10隻新股融資154億元人民幣；北京證券交易所錄得的新股發行數量最多，有16隻，融資49億元人民幣；而深圳證券交易所則有4隻新股發行融資56億元人民幣。
全球資金進行戰略性重新配置
針對中東地緣局勢引發了全球市場波動與短期避險情緒，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，德勤正觀察到全球資金進行戰略性重新配置，如投資者正從短期的戰術操作，轉向對亞洲市場的長期結構性多元化佈局。這一趨勢鞏固了香港作為中國標誌性科技與AI企業首選融資引擎的地位。
對於首季有公司押後上市，歐振興認為相關案例僅屬個別情況，市場仍然積極尋找投資機會，只是可能更「揀擇」，對估值亦更敏感，惟本港仍有優勢。