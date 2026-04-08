德勤：本港首季新股集資1099億全球第一 料今年維持全球三甲地位

德勤中國資本市場服務部發布2026年第一季度中國內地和香港新股市場回顧。本港今年首季有40隻新股上市，融資1,099億港元，較去年同期的15隻新股，融資182 億港元，數量上升167%，而融資總額激增504%。當中有3隻超大型新股和8隻大型新股為香港新股融資總額貢獻近70%，包括兩隻位列全球前五的巨型中國消費新股。另外，本港亦成為全球新股融資最多的市場，其次為納斯達克以及紐約證券交易所。

料全年有約160隻新股上市

德勤預測，在有超過500間公司申請上市的支持下，2026年全年香港將有約160隻新股上市融資最少3,000億港元，當中大部分的上市申請人為中國龍頭企業、現有A股發行人以及尋求出海發展的公司。預計今年將有約7間公司每間最少融資至少10億美元。來自TMT 領域，尤其是AI以及生命科學和醫藥公司將主導了香港穩健的上市申請管線。此外，一些在美國上市的中概股和國際公司也計劃於今年在香港上市。