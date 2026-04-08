橋水基金創始人：中東局勢為世界大戰先兆 市場預期存在低估風險 料未來五年有一半機會爆發重大衝突

全球最大對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達里奧(Ray Dalio)最新發出警告指，當前美以伊衝突並非孤立事件，只是更大規模「世界大戰」的一部分。

美國與伊朗宣布達成為期兩星期的停火協議，雙方將於周五(10日)在巴基斯坦進行和平協議談判。不過全球最大對沖基金橋水創始人、有「鱷王」之稱的達里奧(Ray Dalio)最新發出警告指，當前美以伊衝突並非孤立事件，只是更大規模「世界大戰」的一部分，並與其他衝突如俄烏戰爭等相互連結，且不會很快結束。他強調，大多數人只關注眼前的熱點事件，卻忽略了長期結構性趨勢，綜觀南海、台海局部，以及南北韓、俄烏關係等因素，料未來五年內至少爆發一次重大多區域衝突的概率超過50%。

達利歐援表示，根據其逾半個世紀的全球宏觀投資經驗及對500年曆史週期的系統研究，目前全球沖突大多牽扯到主要核武大國，同時還有貿易、經濟、資本、科技與地緣影響力的非熱戰衝突。所有這些因素疊加在一起，構成了一場與1913至1914年及1938至1939年兩次世界大戰時間段存在高度相似的局面，並由全球「戰前對抗」向「戰中實戰」過渡。

他提醒為目前市場對「戰爭結束」在預期存在低估風險，認為戰爭通常沒有明確的開始日期，惟經濟、金融和軍事衝突通常在正式宣戰之前就已經出現。同時，重大戰爭通常也伴隨着軍事儲備和資金減少；財政預算、債務、貨幣發行和資本管制增加；敵對國家觀察交戰國並了解其優勢和劣勢；過度擴張的世界領先強國面臨着在相距遙遠的不同戰線上作戰的挑戰等跡象。