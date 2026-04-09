港股試衝26000！市場續謹慎 大行降目標 北水狠撤資

美伊同意有條件停火兩星期，油價大挫下股市起舞，港股錄逾1年來最大升幅！恒生指數昨一度上試二萬六，高見25,934點，收市報25,893點，升776點或3.1%，以點數計為去年2月下旬以來逾13個月來最高。不過，北水昨再趁反彈大舉撤資，市場對後市仍抱謹慎態度，而東亞銀行財富管理的第二季展望報告中，亦將恒指目標下調，並估計在最悲觀情境下，港股或有6.5%潛在跌幅。

昨日科技股反彈明顯，恒生科技指數報4,923點，大升244點或5.2%；國企股指數則升220點或2.6%，報8,677點。主板成交額昨錄3,724億元，為逾1個月以來最高。藍籌股中，洛陽鉬業(3993)、美團(3690)及中芯國際(981)均升逾一成，阿里巴巴(9988)、京東健康(6618)及小米集團(1810)均漲逾6%，另外泡泡瑪特(9992)大升7.6%，滙豐控股(005)則揚6.6%。