港股試衝26000！市場續謹慎 大行降目標 北水狠撤資

美伊同意有條件停火兩星期，油價大挫下股市起舞，港股錄逾1年來最大升幅！恒生指數昨一度上試二萬六，高見25,934點，收市報25,893點，升776點或3.1%，以點數計為去年2月下旬以來逾13個月來最高。不過，北水昨再趁反彈大舉撤資，市場對後市仍抱謹慎態度，而東亞銀行財富管理的第二季展望報告中，亦將恒指目標下調，並估計在最悲觀情境下，港股或有6.5%潛在跌幅。
昨日科技股反彈明顯，恒生科技指數報4,923點，大升244點或5.2%；國企股指數則升220點或2.6%，報8,677點。主板成交額昨錄3,724億元，為逾1個月以來最高。藍籌股中，洛陽鉬業(3993)、美團(3690)及中芯國際(981)均升逾一成，阿里巴巴(9988)、京東健康(6618)及小米集團(1810)均漲逾6%，另外泡泡瑪特(9992)大升7.6%，滙豐控股(005)則揚6.6%。
港股通淨沽216億 歷來第三大
雖然大市明顯反彈，但北水卻大舉走資，滬深港股通合共淨沽出215.74億元，為歷來第三大走資，本月亦累計轉走資144億元。盈富基金(2800)續成最大走資股份，單計淨流走88.76億元，阿里則吸資近20億元。
東亞基本目標降至29000
東亞認為，在基本情境、即中東戰局可於未來4至6周緩和，該行仍將恒指目標由30,800點，降至29,000點；在悲觀情境下，即中東戰局持續至第三季，布蘭特原油期貨升至每桶120美元以上，恒指跌幅或高達8%至10%，恒指將跑輸A股，屆時目標價為24,200點，即再跌近千七點或6.5%。
東亞第二季看好板塊包括人工智能(AI)雲平台、先進半導體、人形機器人、銅金礦、光伏及儲能設備、內地新型消費、內地保險、本港地產、本港交通運輸。短期避險主題則有上游能源及油氣設備、油輪運輸、煤炭、新能源電力及儲能、新能源車、內銀及公用股。