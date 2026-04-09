恒生指數半日跌91點　阿里巴巴跌近3%(更新)

美伊雙方同意停火兩星期，中東局勢緩和，美股隔晚造好，但以色列在美國和伊朗同意停火後，向黎巴嫩發動大規模空襲，據外電報道，霍爾木茲海峽因應以色列空襲，而再次關閉。恒指昨日（8日）升776點後，今早（9日）現回吐，低開136點。報25,756點。恒指低開後，跌幅曾擴大至最多239點，低見25,653點，隨後跌幅逐步收窄，跌幅收窄至不足百點，半日跌91點，報25,801點，成交1,266.52億元。國指跌38點，報8,638點；科指跌62點，報4,861點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.89%，報512.5元；美團（3690）升0.06%，報88.55元；京東（9618）升0.27%，報112.2元；阿里巴巴（9988）跌2.77%，報123元；百度（9888）跌0.54%，報111元；小米（1810）跌3.18%，報31.72元；快手（1024）跌3.56%，報45.04元；網易（9999）升0.73%，報179.9元。