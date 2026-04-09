恒生指數跌140點　迅策逆市升近24%(更新)

美伊雙方同意停火兩星期，中東局勢緩和，美股隔晚造好，但以色列在美國和伊朗同意停火後，向黎巴嫩發動大規模空襲，據外電報道，霍爾木茲海峽因應以色列空襲，而再次關閉。恒指昨日（8日）升776點後，今早（9日）現回吐，低開136點。報25,756點。恒指低開後，跌幅曾擴大至最多239點，低見25,653點，隨後跌幅逐步收窄，跌幅收窄至不足百點，半日跌91點，報25,801點。恒指午後，走勢反覆，尾市跌幅再擴大，最終跌140點，收報25,752點，成交2,449.77億元。國指跌65點，報8,611點；科指跌101點，報4,821點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.1%，報508.5元；美團（3690）跌0.57%，報88元；京東（9618）跌0.18%，報111.7元；阿里巴巴（9988）跌2.85%，報122.9元；百度（9888）跌1.79%，報109.6元；小米（1810）跌4.27%，報31.36元；快手（1024）跌3.6%，報45.02元；網易（9999）升0.9%，報177元。
個別AI概念股受追捧，MINIMAX（100）跌0.1%，報998元；智譜（2513）升7.02%，報929.5元；迅策（3317）升23.92%，報288元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）升2.07%，報26.66元；中石油（857）升1.99%，報10.77元；中石化（386）跌1.91%，報4.63元。
金價下滑，現貨金曾跌穿4,700美元水平，老鋪黃金（6181）跌1.83%，報645.5元；紫金礦業（2899）跌1.94%，報36.46元；紫金黃金國際（2259）2.68%，報185元。
滙控（005）升0.22%，報138.9元。
泡泡瑪特（9992）升0.07%，報152.7元。