恒生指數跌140點　迅策逆市升近24%(更新)

美伊雙方同意停火兩星期，中東局勢緩和，美股隔晚造好，但以色列在美國和伊朗同意停火後，向黎巴嫩發動大規模空襲，據外電報道，霍爾木茲海峽因應以色列空襲，而再次關閉。恒指昨日（8日）升776點後，今早（9日）現回吐，低開136點。報25,756點。恒指低開後，跌幅曾擴大至最多239點，低見25,653點，隨後跌幅逐步收窄，跌幅收窄至不足百點，半日跌91點，報25,801點。恒指午後，走勢反覆，尾市跌幅再擴大，最終跌140點，收報25,752點，成交2,449.77億元。國指跌65點，報8,611點；科指跌101點，報4,821點。