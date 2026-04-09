伊朗局勢｜國際油價反彈　逼近100美元關口

美伊雙方同意有條件停火兩周，令市場大感意外，觸發國際油價「插水」，創出2020年以來最大單日跌幅。在美伊同意停火後，以色列向黎巴嫩發動大規模空襲，據外電報道，因以色列空襲黎巴嫩，伊朗再次關閉霍爾木茲海峽，引發市場憂慮中東局勢緊張，再影響能源供應。國際油價在亞洲交易時段反彈，逼近100美元關口。
伊朗外長：美國必須全面停火
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交媒體表示，美伊停火條款十分明確，美國必須在全面停火或繼續戰爭之間作出選擇，兩者不可兼得，若以色列持續襲擊黎巴嫩，等於繼續戰爭。
油價反彈逼近100美元
油價方面，布蘭特期油周四（9日）亞洲交易時段反彈，逼近100美元關口，曾高見每桶97.96美元，隨後徘徊在每桶96美元水平，較早時每桶報96.67美元，升2%；紐約期油亦反彈，曾高見每桶98.36美元，逼近100美元關口，較早時每桶報96.85美元，升2.6%。
BOK Financial Securities交易高級副總裁Dennis Kissler表示，需要霍爾木茲海峽完全暢通無阻，紐約期油才能觸及每桶80美元的低位。
東亞財富管理的第二季報告中亦表示，即使中東局勢在未來數周回暖，布蘭特期油或回落至每桶90美元以下，但全季預料仍維持在80至100美元的較高水平。
The Iran–U.S. Ceasefire terms are clear and explicit: the U.S. must choose—ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 8, 2026
The world sees the massacres in Lebanon. The ball is in the U.S. court, and the world is watching whether it will act on its commitments. pic.twitter.com/2bzVlHFKgi