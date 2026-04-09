伊朗局勢｜國際油價反彈　逼近100美元關口

美伊雙方同意有條件停火兩周，令市場大感意外，觸發國際油價「插水」，創出2020年以來最大單日跌幅。在美伊同意停火後，以色列向黎巴嫩發動大規模空襲，據外電報道，因以色列空襲黎巴嫩，伊朗再次關閉霍爾木茲海峽，引發市場憂慮中東局勢緊張，再影響能源供應。國際油價在亞洲交易時段反彈，逼近100美元關口。

伊朗外長：美國必須全面停火

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交媒體表示，美伊停火條款十分明確，美國必須在全面停火或繼續戰爭之間作出選擇，兩者不可兼得，若以色列持續襲擊黎巴嫩，等於繼續戰爭。