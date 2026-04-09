MPF｜積金評級：3月人均蝕逾2萬元　創強積金歷來最大單月虧損

積金評級表示，3月強積金人均蝕逾2萬元，為強積金有記錄以來最大的單月虧損金額。(資料圖片)

強積金研究機構積金評級表示，今年3月是強積金自2022年9月以來表現最差的月份，3月月度虧損達6.27%，投資虧損估計達1,022億元，相當於每名成員虧損2,1326.5元，為強積金有記錄以來最大的單月虧損金額，相當於幾乎抹去2025年全年收益的一半，並導致2026年首季投資虧損達312億元，或每名成員虧損6,506元。

積金評級指，受南韓股市大幅下跌拖累，亞洲股票表現疲弱；與此同時，日本股票亦錄得顯著跌幅，雙雙成為3月表現最差的強積金資產類別。然而，若以2026年至今累計表現計算，美國股票仍然墊底。計入供款後，強積金總資產於3月底約為1.53萬億元，較2月減少992億元，相當於每名成員平均賬戶結餘為31.96萬元。