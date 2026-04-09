美伊戰事打斷季度四連升 GUM：強積金首季人均蝕6521元

強積金顧問公司GUM公布今年首季強積金成績表，受美伊戰事影響，強積金年初至今的人均回報由盈轉虧，從2月尾高峰人均賺14,813港元，轉為3月單月人均虧損近21,334港元，即人均蝕6,521元。中斷季度四連升。期內，「GUM強積金綜合指數」下跌2.0%，報280.7點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.3%，報398.1點；「強積金混合資產基金指數」下跌1.5%，報283.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.2%，報133.2點。 GUM首席投資總監劉嘉鴻對美伊局勢發展抱持審慎樂觀的態度。他指目前局勢短暫緩和，偏好高風險成員作選擇時，可考慮環球股票基金，既能分散地區風險，亦有助對沖資金轉向「非美資產」的趨勢，是高風險基金中相對穩健的選擇。同時我們看好人民幣繼續走強，有利中港或大中華股票基金。

美以伊沖突觸發股債匯三殺 回顧今年首季，AI發展持續推升記憶體與半導體需求，使亞洲區的股票基金連續領漲；加上市場預期美元轉弱，均吸引資金流入亞洲，亞洲股票基金一度突破15%年內升幅。惟其後3月份美國與伊朗局勢升級、霍爾木茲海峽受阻繼而影響環球供應鏈，環球金融市場大幅震盪；亞洲地區對能源進口的依賴，使亞洲股票基金受重創。強積金3月份除了保守基金之外，股、債、貨幣基金無一倖免全線下跌。GUM認為，隨著美伊剛達成兩周的停火協議，霍爾木茲海峽暫時重開，相信大市將有所改善。

展望環球市場，劉嘉鴻說，經濟基本面未有明顯衰退風險。以美國為例，作為石油出口國，整體能源供應未受霍爾木茲海峽封鎖影響，受惠於人工智能發展，料經濟仍會穩定增長。不過受一系列地緣政治影響，預計今年美聯儲的減息幅度將會出現調整，並影響股票走勢。 對強積金全年表現審慎樂觀 被問及今年強積金回報，劉嘉鴻認為難以作出短期預測，惟對全年表現審慎樂觀，強調強積金為長線投資，建議打工仔不要因恐慌情緒而急於作出錯誤決定，GUM策略及投資分析董事雲天輝則補充，2026年2月強積金成員風險偏好有所提高，有35.7億港元轉向股票基金；惟3月美伊局勢動盪，成員或因市場恐慌而進行轉換。從過去數據可見，成員常在市場恐慌時進行轉換；而大市回升時未見資金大幅回流股票基金，因而在反彈期間錯失機會。鑑於強積金為長線投資，建議成員避免情緒化恐慌賣出或盲目追高。

按表現排名，年初至今僅亞洲股票基金有錢賺，回報率為0.6%，3月單月跌13.2%；日本股票基金及大中華股票基金排第二及三，分別錄負1.1%及1.3%。而美國股票表現最差，首季回報率為負5.2%。

各大基金表現