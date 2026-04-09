Mastercard聯同信和集團加推「勁抽驚喜彩蛋」，送出逾38萬簽賬額。

Mastercard宣布聯同信和集團，加推第二季度「勁抽驚喜彩蛋」活動由3月30日至6月28日，Mastercard持卡人於信和集團旗下指定商場、酒店及地點的參與商戶，憑Mastercard卡單一消費每滿港幣500元，即可透過「S⁺REWARDS」手機應用程式賺取印花一個。推廣期內，每位持卡人最多可賺取九個印花，換領總值高達港幣260元S現金券。

此外，於推廣期內的指定日子、週末及公眾假期，Mastercard持卡人凡於屯門市廣場(由即日起至2026年5月25日止)、荃新天地及奧海城(由即日起至2026年6月28日止)憑單一消費淨額滿港幣500元或以上的發票，即可獲得「夾彩蛋機」加碼抽獎機會一次，隨時贏取獎賞，包括Mastercard可愛毛公仔、港幣50元S現金券，或指定商戶港幣50元現金券。