Mastercard聯同信和集團加推「勁抽驚喜彩蛋」，送出逾38萬簽賬額。

Mastercard宣布聯同信和集團，加推第二季度「勁抽驚喜彩蛋」活動由3月30日至6月28日，Mastercard持卡人於信和集團旗下指定商場、酒店及地點的參與商戶，憑Mastercard卡單一消費每滿港幣500元，即可透過「S⁺REWARDS」手機應用程式賺取印花一個。推廣期內，每位持卡人最多可賺取九個印花，換領總值高達港幣260元S現金券。
此外，於推廣期內的指定日子、週末及公眾假期，Mastercard持卡人凡於屯門市廣場(由即日起至2026年5月25日止)、荃新天地及奧海城(由即日起至2026年6月28日止)憑單一消費淨額滿港幣500元或以上的發票，即可獲得「夾彩蛋機」加碼抽獎機會一次，隨時贏取獎賞，包括Mastercard可愛毛公仔、港幣50元S現金券，或指定商戶港幣50元現金券。
Mastercard於今年初推出「勁抽驚喜彩蛋」抽獎活動，預計全年向超過3,600名持卡人送出總值逾港幣500萬元的簽賬額。首階段每月抽獎活動的300位得獎者（各獲港幣888元簽賬額）分別於3月11日、4月10日及5月13日公佈；而季度得獎者亦將於5月13日揭曉。
第二階段抽獎活動將於4月1日至6月30日(包括首尾兩天)行。Mastercard持卡人只須於任何商戶以合資格Mastercard卡進行交易，均可自動參與季度大抽獎，無須登記，即有機會贏取高達港幣388,888元簽賬額。於指定消費類別簽賬，更可享額外抽獎機會。同時，持卡人的每筆合資格交易亦會自動參與每月大抽獎。活動期間共設三輪抽獎，每輪將抽出300名幸運兒，各可獲得港幣888元簽賬額。