平安數字銀行擴版圖 搶攻零售客 多元產品布局 有序管理財富

數字銀行發展踏入轉折期。去年一項調查顯示，近93%公眾及逾98%中小企認為數字銀行已能滿足至少一半日常銀行需要，反映用戶行為正由「嘗試」轉向「依賴」，行業競爭亦由早期高息吸客，轉向產品與服務能力的比拼。在這一輪轉型中，平安數字銀行（前稱PAObank）早前正式以全新品牌亮相，秉持「安心在．未來在」的品牌理念，開展業務新局。是次品牌升級表面上是重塑品牌，實際上卻是一場策略重整，強化母企中國平安的角色，由過往主攻中小企融資，逐步延伸至個人理財及保險等範疇，確立以個人銀行服務作為未來發展核心之一。
平安數字銀行財富管理主管麥靈佳坦言，銀行過去在零售業務上著墨不多，策略重心集中於中小企客群，反觀零售滲透則相對保守。「直至近一至兩年，我們才開始明顯加大資源投入，無論產品還是用戶體驗，都作出較大幅度提升。」過往該行的業務規模亦為擴展版圖奠下穩健基礎，截至2026年3月15日，個人銀行客戶存款總額已突破120億港元；截至2025年底，總資產按年增長達135%。同時，客戶貸款及墊款總額突破36億港元，淨利息收入按年增長62%至逾2.2億港元，反映銀行在推進零售業務的同時，仍維持穩定增長。
他補充，是次品牌升級亦有助市場更清晰理解銀行背景，透過「平安」品牌背書，強化客戶信任，並進一步連結中國平安保險（集團）股份有限公司在保險、投資及跨境金融領域的資源，發揮協同效應。
打造一步到位理財app 客戶靈活調動資金
最近，平安數字銀行推出高達8厘港元活期存款優惠，並配合投資現金券等推廣策略，作為新客戶導流入口。與單純以高息吸客不同，麥靈佳強調，此舉更重要的作用在於建立資金池，讓客戶在未入市時仍可獲取回報，當客戶有投資需要時，可靈活動用資金。麥靈佳直言，銀行未來的核心並非單一產品，而是打造一個「好用的綜合金融平台」，讓客戶在同一應用程式內滿足不同理財需要。這一定位，亦標誌平安數字銀行轉向綜合理財服務提供者。
在產品布局上，平安數字銀行採取多元產品布局，逐步建立完整理財鏈條。底層為存款及貨幣基金，提供低風險及高流動性的資金停泊工具；中層為基金產品，涵蓋不同風險取向；上層則為港股及美股等直接投資產品，滿足資產增值需求。當中，貨幣基金被視為關鍵環節，既具流動性，亦有助提升資金回報，並透過零認購費及零贖回費設計，降低用戶進場門檻。配合高息活期存款，銀行希望建立「資金不閒置」的理財模式，提升整體資金運用效率。
引入保險補位 打造完整理財閉環
保險產品亦補足財富管理中長期的投資或保險需要。依託集團多年積累的保險經驗，平台可提供涵蓋醫療、危疾及長期保障的產品，未來更可延伸至跨境退休規劃，逐步形成「保障與增值並行」的理財結構。從存款、投資到保障，整體產品鏈條開始閉環，亦為其「綜合理財平台」定位提供實質支撐。
結合券商功能 強調一站式體驗
若從競爭角度觀察，平安數字銀行正嘗試結合互聯網券商和銀行的優勢。一方面，平台強調「券商級體驗」，在應用程式中加入即時行情、技術分析及基本面數據，回應傳統銀行在投資功能上的不足；另一方面，則保留銀行體系的優勢。用戶毋須將資金轉移至證券戶口，便可直接進行投資操作，同時資金亦可停留於存款或貨幣基金之中，兼顧流動性與收益。
這種「銀行＋券商＋保險」的混合模式，本質上回應了用戶一個簡單但關鍵的訴求「易用」。正如麥靈佳所言，若資金需在不同平台之間轉移，不僅耗時，亦增加不確定性；相反，若能在單一平台完成所有操作，使用體驗將大幅提升。這亦解釋了為何近年金融服務由「分拆」，重新走向「整合」。
值得注意的是，在收費策略上，平安數字銀行並未選擇走向券商常見的「零佣金」模式，過度價格競爭難以支持長遠發展，有可能會限制產品與服務升級的空間；反而，應以用戶體驗及產品深度作為主要競爭力。這亦反映數字銀行競爭邏輯的轉變，由「燒錢搶客」，走向「價值留客」。
整體而言，平安數字銀行透過品牌重塑與產品整合，正嘗試由「中小企融資」加強為「綜合理財」，強調用戶體驗、平台整合及資產配置能力。未來能否在競爭激烈的市場中突圍，關鍵不在於單一產品，而在於能否真正建立一個讓用戶願意長期停留的理財生態。