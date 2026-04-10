平安數字銀行擴版圖 搶攻零售客 多元產品布局 有序管理財富

數字銀行發展踏入轉折期。去年一項調查顯示，近93%公眾及逾98%中小企認為數字銀行已能滿足至少一半日常銀行需要，反映用戶行為正由「嘗試」轉向「依賴」，行業競爭亦由早期高息吸客，轉向產品與服務能力的比拼。在這一輪轉型中，平安數字銀行（前稱PAObank）早前正式以全新品牌亮相，秉持「安心在．未來在」的品牌理念，開展業務新局。是次品牌升級表面上是重塑品牌，實際上卻是一場策略重整，強化母企中國平安的角色，由過往主攻中小企融資，逐步延伸至個人理財及保險等範疇，確立以個人銀行服務作為未來發展核心之一。

平安數字銀行財富管理主管麥靈佳坦言，銀行過去在零售業務上著墨不多，策略重心集中於中小企客群，反觀零售滲透則相對保守。「直至近一至兩年，我們才開始明顯加大資源投入，無論產品還是用戶體驗，都作出較大幅度提升。」過往該行的業務規模亦為擴展版圖奠下穩健基礎，截至2026年3月15日，個人銀行客戶存款總額已突破120億港元；截至2025年底，總資產按年增長達135%。同時，客戶貸款及墊款總額突破36億港元，淨利息收入按年增長62%至逾2.2億港元，反映銀行在推進零售業務的同時，仍維持穩定增長。

他補充，是次品牌升級亦有助市場更清晰理解銀行背景，透過「平安」品牌背書，強化客戶信任，並進一步連結中國平安保險（集團）股份有限公司在保險、投資及跨境金融領域的資源，發揮協同效應。

打造一步到位理財app 客戶靈活調動資金 最近，平安數字銀行推出高達8厘港元活期存款優惠，並配合投資現金券等推廣策略，作為新客戶導流入口。與單純以高息吸客不同，麥靈佳強調，此舉更重要的作用在於建立資金池，讓客戶在未入市時仍可獲取回報，當客戶有投資需要時，可靈活動用資金。麥靈佳直言，銀行未來的核心並非單一產品，而是打造一個「好用的綜合金融平台」，讓客戶在同一應用程式內滿足不同理財需要。這一定位，亦標誌平安數字銀行轉向綜合理財服務提供者。

在產品布局上，平安數字銀行採取多元產品布局，逐步建立完整理財鏈條。底層為存款及貨幣基金，提供低風險及高流動性的資金停泊工具；中層為基金產品，涵蓋不同風險取向；上層則為港股及美股等直接投資產品，滿足資產增值需求。當中，貨幣基金被視為關鍵環節，既具流動性，亦有助提升資金回報，並透過零認購費及零贖回費設計，降低用戶進場門檻。配合高息活期存款，銀行希望建立「資金不閒置」的理財模式，提升整體資金運用效率。 引入保險補位 打造完整理財閉環

保險產品亦補足財富管理中長期的投資或保險需要。依託集團多年積累的保險經驗，平台可提供涵蓋醫療、危疾及長期保障的產品，未來更可延伸至跨境退休規劃，逐步形成「保障與增值並行」的理財結構。從存款、投資到保障，整體產品鏈條開始閉環，亦為其「綜合理財平台」定位提供實質支撐。

平安數字銀行推出高達8厘港元活期存款優惠

結合券商功能 強調一站式體驗 若從競爭角度觀察，平安數字銀行正嘗試結合互聯網券商和銀行的優勢。一方面，平台強調「券商級體驗」，在應用程式中加入即時行情、技術分析及基本面數據，回應傳統銀行在投資功能上的不足；另一方面，則保留銀行體系的優勢。用戶毋須將資金轉移至證券戶口，便可直接進行投資操作，同時資金亦可停留於存款或貨幣基金之中，兼顧流動性與收益。 這種「銀行＋券商＋保險」的混合模式，本質上回應了用戶一個簡單但關鍵的訴求「易用」。正如麥靈佳所言，若資金需在不同平台之間轉移，不僅耗時，亦增加不確定性；相反，若能在單一平台完成所有操作，使用體驗將大幅提升。這亦解釋了為何近年金融服務由「分拆」，重新走向「整合」。

值得注意的是，在收費策略上，平安數字銀行並未選擇走向券商常見的「零佣金」模式，過度價格競爭難以支持長遠發展，有可能會限制產品與服務升級的空間；反而，應以用戶體驗及產品深度作為主要競爭力。這亦反映數字銀行競爭邏輯的轉變，由「燒錢搶客」，走向「價值留客」。 整體而言，平安數字銀行透過品牌重塑與產品整合，正嘗試由「中小企融資」加強為「綜合理財」，強調用戶體驗、平台整合及資產配置能力。未來能否在競爭激烈的市場中突圍，關鍵不在於單一產品，而在於能否真正建立一個讓用戶願意長期停留的理財生態。

風險聲明，投資涉及風險。投資者可能因投資而蒙受損失。在最壞情況下，投資者可能損失全部或大部分投資本金。任何投資的回報或表現均不受保證，過往表現亦不代表未來表現。投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀平安數字銀行的投資服務條款及細則和相關風險披露聲明，以了解相關投資的性質及風險。本資訊旨在提供予香港境內人士，其内容不應視為於任何其他司法管轄區作出分銷、要約銷售或進行任何投資之誘因。