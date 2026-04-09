UNIQLO母企迅銷集團上半財年純利增近2成 上調正全年度業績預測

UNIQLO母企迅銷集團(6288)公布2026財年上半年度業績。期內，集團綜合收益總額為20,552億日圓，較上年度同期增長14.8%；純利2,792億日圓，按年增19.6%。為反映上半年度業績表現高於預期，以及下半年度目前銷售情況等，集團上調正全年度業績預測，預期綜合收益總額按年增14.7%至39,000億日圓，純利按年增10.9%至4,800億日圓，預計中期、期末每股將各派發320日圓，合計全年度股息640日圓。 集團表示，在迅銷各個事業分部之中，UNIQLO於各地皆錄得收益及溢利雙增長，此因其以開展旗艦店為主軸的品牌策略奏效，加上全年性商品之策略銷售佈局皆有助業績表現。

其中海外UNIQLO分部上半年度錄得收益、溢利皆大幅增長。收益為12,413億日圓，按年增長22.4%；事業溢利為2,330億日圓，按年增長37.4%。按該事業分部旗下各地區業績而言，大中華地區之中，中國大陸市場錄得收益增長，溢利錄得兩位數增長。第二季度單季期間（截至2026年2月底止)，面對氣溫攀升，在農曆春節商戰中加強包括褲裝、衛衣及休閒外套等春季及四季皆宜的造型宣傳，銷售表現強勁。香港市場錄得收益增長但溢利下降，然若扣除付與總部權利金增加的影響，溢利則為增長。台灣市場錄得收益與溢利皆增長。

日本UNIQLO事業分部方面，上半年度錄得收益增長、溢利大幅增長；收益為5,817億日圓，同比增長7.4%；事業溢利為1,107億日圓，同比增長13.4%。全年性商品的策略性銷售佈局奏效，帶動收益成長；同時隨著氣溫下降，冬季商品亦銷售旺盛，推使同店銷售淨額（包括網路商店）同比增長6.5%。 集團表示，最新業績預測中已將目前可預期的中東局勢影響納入考量，包括部分國家與地區運輸成本上升等因素。因其於本年度的商品已進入生產階段，並已採取相應的運輸對策，預計在生產及物流方面不會出現重大影響。集團並指出倘若本次所假設的營運環境出現重大變化，將適時檢討及修訂業績預測。