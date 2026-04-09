金價走勢｜現貨金回落4730美元水平　施羅德：三短期因素令金價受壓

美國總統特朗普表示，美國可能在兩到三周內，結束與伊朗的戰事，市場憧憬戰爭有望結束。黃金價格延續連續三天的升勢，現貨金周四（9日）曾跌穿4700美元水平，曾低見每盎司4,698.64美元，之後跌幅縮小，徘徊在4,7300美元水平，較早時報每盎司4,729.75美元，升約0.2%。

施羅德：3個短期因素令金價受壓

施羅德投資資深投資組合（黃金與大宗商品）經理James Luke認為，黃金長久以來被認為能有效對沖地緣政治及財政壓力所帶來的風險，但短期內很可能對所有資產類別造成衝擊，黃金亦不例外，惟目前或可被視為買入黃金的機會。