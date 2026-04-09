金價走勢｜現貨金回落4730美元水平　施羅德：三短期因素令金價受壓

美國總統特朗普表示，美國可能在兩到三周內，結束與伊朗的戰事，市場憧憬戰爭有望結束。黃金價格延續連續三天的升勢，現貨金周四（9日）曾跌穿4700美元水平，曾低見每盎司4,698.64美元，之後跌幅縮小，徘徊在4,7300美元水平，較早時報每盎司4,729.75美元，升約0.2%。
施羅德：3個短期因素令金價受壓
施羅德投資資深投資組合（黃金與大宗商品）經理James Luke認為，黃金長久以來被認為能有效對沖地緣政治及財政壓力所帶來的風險，但短期內很可能對所有資產類別造成衝擊，黃金亦不例外，惟目前或可被視為買入黃金的機會。
施羅德表示，觀察到3個短期因素令金價受壓。第一，市場憂慮減息機會下降，觸發直接反應。霍爾木茲海峽關閉，引發石油及天然氣短缺，加上市場憂慮海灣地區的能源基建受損，種種因素均推高通脹預期，繼而為各國央行帶來加息壓力。
第二，金價受市場的避險情緒拖累。黃金在過去一年多錄得非常可觀的回報。在市場避險情緒主導、壓力高漲及短期現金需求急增時，黃金亦可能被捲入拋售潮。
第三，財政壓力憂慮觸發黃金沽盤。市場擔心有主權財富基金拋售黃金持倉，以應付各國政府的資金需求；亦憂慮新興市場央行可能動用黃金儲備作為短期流動資金來源。
現貨白銀跌至74美元
現貨白銀周四回落，曾低見每盎司72.89美元，之後徘徊在74美元水平附近。較早時，現貨白銀報每盎司74.14美元，升0.1%。
除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦回落，現貨鉑金下滑至每盎司2,020美元水平；現貨鈀金亦跌至每盎司1,560美元水平。