人均損手2.1萬！ 強積金上月投資蝕千億 歷來最大虧損

美以伊戰爭波及的除了全球通脹升溫，還有本港一眾打工仔的「荷包」！積金評級昨公布，上月強積金(MPF)錄投資虧損6.27%，是自2022年9月以來表現最差的月份，全季亦由賺轉蝕1.98%。單計上月，強積金投資虧損達1,022億元，為強積金有紀錄以來最大的單月金額虧損，相當於幾乎抹去2025年全年收益的一半，平均每名成員虧損21,326.5元，並導致2026年第一季投資虧損達312億元，相當於每名成員虧損6,506元。
積金評級主席叢川普表示，這次重大虧損並非強積金制度本身問題，而是源於中東戰爭引發的連鎖效應，導致能源價格飆升、市場波動加劇，以及通脹與經濟衰退憂慮顯著升溫。
不過他指，歷史數據顯示，強積金在第一季錄得虧損的年份中，仍有60%的機會全年錄得正回報，關鍵在於保持紀律，專注於長期分散投資。他又呼籲成員繼續專注於長期分散投資，切勿試圖捕捉市場時機。
亞股資產挫13% 表現最差
基金表現方面，受韓國股市大幅下跌拖累，亞洲股票表現疲弱；同時日本股票亦錄顯著跌幅，上月分別大挫13.2%及12.1%，兩者齊成上月表現最差強積金資產類別。然而，若以今年至今累計表現計算，美國股票仍然墊底，上月跌5.1%，全季挫5.2%。
GUM審慎樂觀 薦環球基金
強積金顧問公司GUM昨亦表示，強積金上月除保守基金外，股、債、貨幣基金無一倖免全線下跌，認為隨美伊剛達成兩周停火協議，霍爾木茲海峽暫時重開，相信大市將有改善。
GUM首席投資總監劉嘉鴻對美伊局勢發展抱持審慎樂觀態度。他指目前局勢短暫緩和，偏好高風險成員作選擇時，可考慮環球股票基金，既能分散地區風險，亦有助對沖資金轉向「非美資產」，是高風險基金中相對穩健選擇。同時，他又看好人民幣繼續走強，有利中港或大中華股票基金。