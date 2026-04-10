人均損手2.1萬！ 強積金上月投資蝕千億 歷來最大虧損

美以伊戰爭波及的除了全球通脹升溫，還有本港一眾打工仔的「荷包」！積金評級昨公布，上月強積金(MPF)錄投資虧損6.27%，是自2022年9月以來表現最差的月份，全季亦由賺轉蝕1.98%。單計上月，強積金投資虧損達1,022億元，為強積金有紀錄以來最大的單月金額虧損，相當於幾乎抹去2025年全年收益的一半，平均每名成員虧損21,326.5元，並導致2026年第一季投資虧損達312億元，相當於每名成員虧損6,506元。

不過他指，歷史數據顯示，強積金在第一季錄得虧損的年份中，仍有60%的機會全年錄得正回報，關鍵在於保持紀律，專注於長期分散投資。他又呼籲成員繼續專注於長期分散投資，切勿試圖捕捉市場時機。

亞股資產挫13% 表現最差

基金表現方面，受韓國股市大幅下跌拖累，亞洲股票表現疲弱；同時日本股票亦錄顯著跌幅，上月分別大挫13.2%及12.1%，兩者齊成上月表現最差強積金資產類別。然而，若以今年至今累計表現計算，美國股票仍然墊底，上月跌5.1%，全季挫5.2%。