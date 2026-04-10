恒生指數升141點　未企穩二萬六　國泰君安國際升逾27%(更新)

美國與伊朗同意停火兩星期，但以色列空襲黎巴嫩，市場憂慮美伊雙方能否遵守停火協議，美股走勢反覆，先跌後回升。恒指昨日（9日）回吐140點後，今早（10日）高開139點，報25,891點。恒指高開後，升幅很快擴大，曾升321點，高見26,073點，在兩萬六關遇阻力，升幅收窄，未企穩二萬六，半日升157點，報25,907點。恒指午後初段維持逾百點升幅，在25,900水平附近徘徊，尾市升幅逐步收窄，最終升141點，收報25,893點，成交2,463.17億元。國指升43點，報8,655點；科指升38點，報4,860點。