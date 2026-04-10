恒生指數升141點　未企穩二萬六　國泰君安國際升逾27%(更新)

美國與伊朗同意停火兩星期，但以色列空襲黎巴嫩，市場憂慮美伊雙方能否遵守停火協議，美股走勢反覆，先跌後回升。恒指昨日（9日）回吐140點後，今早（10日）高開139點，報25,891點。恒指高開後，升幅很快擴大，曾升321點，高見26,073點，在兩萬六關遇阻力，升幅收窄，未企穩二萬六，半日升157點，報25,907點。恒指午後初段維持逾百點升幅，在25,900水平附近徘徊，尾市升幅逐步收窄，最終升141點，收報25,893點，成交2,463.17億元。國指升43點，報8,655點；科指升38點，報4,860點。
科技股個別發展，騰訊（700）跌0.79%，報504.5元；美團（3690）跌0.46%，報87.6元；京東（9618）跌0.27%，報111.4元；阿里巴巴（9988）升2.12%，報125.5元；百度（9888）跌0.91%，報108.6元；小米（1810）跌1.47%，報30.9元；快手（1024）升0.27%，報45.14元；網易（9999）升0.79%，報178.4元。
香港首批穩定幣牌照即將公布，券商股受追捧，其中國泰君安國際（1788）升27.69%，報3.09元；雲鋒金融（376）升8.39%，報3.1元；耀才證券（1428）升5.55%，報12.75元；HASHKEY（3887）升8.5%，報4.98元。
國際油價回穩。石油股方面，中海油（883）跌0.53%，報26.52元；中石油（857）升0.28%，報10.8元；中石化（386）平收，報4.63元。
金價升幅收窄，現貨金徘徊在4,750美元水平，老鋪黃金（6181）升1.32%，報654元；紫金礦業（2899）升0.06%，報36.48元；紫金黃金國際（2259）跌1.08%，報183元。
滙控（005）升0.58%，報139.7元。
泡泡瑪特（9992）跌1.18%，報150.9元。