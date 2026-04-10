恒生指數半日升155點　未企穩二萬六　阿里巴巴升近3%(更新)

美國與伊朗同意停火兩星期，但以色列空襲黎巴嫩，市場憂慮美伊雙方能否遵守停火協議，美股走勢反覆，先跌後回升。恒指昨日（9日）回吐140點後，今早（10日）高開139點，報25,891點。恒指高開後，升幅很快擴大，曾升321點，高見26,073點，在兩萬六關遇阻力，升幅收窄，未企穩二萬六，半日升157點，報25,907點，成交1,247.48億元。國指升52點，報8,664點；科指升51點，報4,873點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.69%，報505元；美團（3690）升0.91%，報88.8元；京東（9618）跌0.09%，報111.6元；阿里巴巴（9988）升2.85%，報126.4元；百度（9888）跌0.46%，報109.1元；小米（1810）跌0.38%，報31.24元；快手（1024）升1.56%，報45.72元；網易（9999）升1.24%，報179.2元。