恒生指數高開139點　百度低開逾3%

美國與伊朗同意停火兩星期，但以色列空襲黎巴嫩，市場憂慮美伊雙方能否遵守停火協議，美股走勢反覆，先跌後回升。恒指昨日（9日）回吐140點後，今早（10日）高開139點，報25,891點。國指低開43點，報8,655點；科指高開22點，報4,844點。
科技股個別發展，騰訊（700）低開0.1%，報508元；美團（3690）高開0.28%，報88.25元；京東（9618）低開1.7%，報110元；阿里巴巴（9988）平開，報111.7元；百度（9888）低開3.57%，報105.7元；小米（1810）高開0.19%，報31.42元；快手（1024）平開，報45.02元；網易（9999）平開，報177元。
國際油價回升。石油股方面，中海油（883）低開0.45%，報26.54元；中石油（857）低開0.09%，報10.76元；中石化（386）平開，報4.63元。
金價升幅收窄，現貨金徘徊在4,750美元水平，老鋪黃金（6181）高開1.32%，報654元；紫金礦業（2899）高開1.59%，報37.04元；紫金黃金國際（2259）高開0.7%，報186.3元。
滙控（005）高開0.5%，報139.6元。
泡泡瑪特（9992）高開0.72%，報153.8元。