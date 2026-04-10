內地3月CPI按年升1%　PPI扭轉逾3年跌勢　按年升0.5%

國家統計局公布，內地3月全國居民消費價格指數（CPI）按年升1%，升幅較2月回落0.3個百分點。首季CPI按年上升0.9%。

按年比，食品價格上升0.3%，非食品價格上漲1.2%。按月比，食品價格下降2.7%，非食品價格下降0.2%。

3月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年升0.4%，影響CPI上漲0.11個百分點。食品中，鮮菜價格升4.9%，影響CPI上漲0.08個百分點；鮮果價格升4%，影響CPI上漲0.08個百分點；畜肉類價格則下降4.2%，影響CPI下降0.18個百分點，其中豬肉價格下降11.5%，影響CPI下降0.22個百分點；蛋類價格下降3.1%，影響CPI下降0.02個百分點。