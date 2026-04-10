內地3月CPI按年升1%　PPI扭轉逾3年跌勢　按年升0.5%

國家統計局公布，內地3月全國居民消費價格指數（CPI）按年升1%，升幅較2月回落0.3個百分點。首季CPI按年上升0.9%。
按年比，食品價格上升0.3%，非食品價格上漲1.2%。按月比，食品價格下降2.7%，非食品價格下降0.2%。
3月份，食品煙酒及在外餐飲類價格按年升0.4%，影響CPI上漲0.11個百分點。食品中，鮮菜價格升4.9%，影響CPI上漲0.08個百分點；鮮果價格升4%，影響CPI上漲0.08個百分點；畜肉類價格則下降4.2%，影響CPI下降0.18個百分點，其中豬肉價格下降11.5%，影響CPI下降0.22個百分點；蛋類價格下降3.1%，影響CPI下降0.02個百分點。
內地3月工業生產者出廠價格指數（PPI）連跌41個月後首次上升，按年升0.5%，按月升1%，連升6個月，升幅擴大0.6個百分點，創48個月以來最大升幅；首季PPI則按年跌0.6%。
國家統計局表示，PPI按年上升受國際輸入性因素影響國內相關行業價格上升或跌幅收窄，其中，石油和天然氣開採業價格按年由跌轉升，升逾5%。在石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業價格的跌幅有所收窄。至於部分行業供需關係改善，相關價格亦有所回升。
至於PPI按月升幅擴大，因為國際原油等價格大幅上升，影響國內石油相行業價格快速上升，其中石油和天然氣開採業價格按月上升近16%，石油煤炭及其他燃料加工業價格升近6%。