據報Anthropic探索自研AI晶片　以應對晶片短缺

Anthropic正在探索自行設計晶片的可能，以應對晶片短缺問題。(資料圖片/路透社)

據路透社引述消息報道，人工智能（AI）公司Anthropic正在探索自行設計晶片的可能，以應對晶片短缺問題，減少依賴外部供應商。

消息人士稱，相關計劃仍處於早期階段，Anthropic仍可能選擇購買AI晶片，而非自行設計，目前確認尚未設計方案，也未組建團隊負責項目。

Anthropic早前表示，旗下AI模型Claude的需求在今年持續加速增長，公司年度化收入目前已超過300億美元，較去年底的約90億美元大幅上升。

現時Anthropic依賴供應商提供晶片

目前，Anthropic使用多種晶片來開發及運行Claude，包括由Alphabet旗下谷歌（Google）以及亞馬遜的晶片。本周，Anthropic已與谷歌及協助設計張量處理器（TPU）的博通（Broadcom）簽署一項長期協議。該協議中，Anthropic承諾投資500億美元以強化美國運算基礎設施的計劃。