FM財自 | 三筆利用衍生工具的港股部署

週三（0408）港股在連續假期後正式開市，隨著停戰好消息，高開高走升776點至25893收市，昨天週四（0409）在市場消息滿天飛及巴巴回落帶動下，恒指收市回跌140點收在25752點。 今天（0410）恒指早段一度漲逾300點，上午日高在26074點，出現在09:45時段，早段是科指領升帶動，不過恒指仍然受阻於26100點至26300點之間，此區間是密集套牢區解困位置附近，10時後指數開始明顯收窄升幅，從日高回落近200點，中午完稿時恒指在25940點水平。 回顧在3月初時筆者在此欄寫過吉利汽車，當時還在18元之下，今天已升近25元，過去兩星期筆者的吉利汽車牛證已經平掉大半，只留下最後一注，看吉利能走多遠就留多久。

科指股份低殘已久，近日有所起色，市場上熱門推薦的皆是阿里巴巴或美團，筆者卻喜好比較冷門的百度（9888），今天百度低開在105.7元後升回平盤109元水平，博升可選擇最貼價的牛證，例如102元或101.5元收回價的牛證作分段部署，跌至收回價就當止損，輸有限的策略，上方在119元及126元兩個位作目標。 買港交所熊證當止損失 第2筆是恒指期權，分兩個開倉位，在26000點至26200點之間short call 5月到期，行權價可選擇27600；若未來能漲升至26600點水平，再short call 6月到期，行權價選擇28400點。升破27150點時止損，不過若果時間拖延夠久（賺時間值），即使升破27150點，也不一定是損失，可能變成止賺，期權新手應以細期期權（MHI）來嘗試，不懂期權風險的勿試。

第三筆是買港交所熊證，若港交所漲至412元至419元之間，買些430元收回的熊證作部署，收回當止損失，目標價在401元及395元。 牛熊證，買多少金額最大損失風險就是該金額，每個人的承受損失額度不同，適量為要。 以上乃個人的交易日記，不適合大部份投資者，並不構成建議，誘使買賣或招攬的行為，股價，期權或牛熊證價格可能急升或急跌，期權賣方可能損失超過投資本金。 過往之績效不代表將來之獲利保證，每筆交易皆是投機過程中的一小步，投資人應有所取捨，本專欄不能確保所引用資料的真確及完整性。

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