恒生指數低開184點　百度低開逾3%

美國與伊朗的談判未能達成協議，美國中央司令部宣布，本港時間今晚（13日）10時起封鎖所有伊朗港口，亞洲區股市今早向下。恒指上周累升逾770點後，今早跟隨外圍低開184點，報25,708點。國指低開48點，報8,606點；科指低開33點，報4,826點。

科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.21%，報498.4元；美團（3690）低開1.03%，報86.7元；京東（9618）高開0.72%，報112.2元；阿里巴巴（9988）低開0.8%，報124.5元；百度（9888）低開3.04%，報105.3元；小米（1810）低開0.65%，報30.7元；快手（1024）低開0.31%，報45元；網易（9999）低開2.02%，報174.8元。