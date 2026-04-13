恒生指數低開184點　百度低開逾3%

美國與伊朗的談判未能達成協議，美國中央司令部宣布，本港時間今晚（13日）10時起封鎖所有伊朗港口，亞洲區股市今早向下。恒指上周累升逾770點後，今早跟隨外圍低開184點，報25,708點。國指低開48點，報8,606點；科指低開33點，報4,826點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開1.21%，報498.4元；美團（3690）低開1.03%，報86.7元；京東（9618）高開0.72%，報112.2元；阿里巴巴（9988）低開0.8%，報124.5元；百度（9888）低開3.04%，報105.3元；小米（1810）低開0.65%，報30.7元；快手（1024）低開0.31%，報45元；網易（9999）低開2.02%，報174.8元。
國際油價大幅上升。石油股方面，中海油（883）高開1.66%，報26.96元；中石油（857）高開0.19%，報10.82元；中石化（386）平開，報4.63元。
金價下滑，現貨金曾跌穿4,700美元水平，老鋪黃金（6181）低開0.31%，報652元；紫金礦業（2899）低開2.63%，報36元；紫金黃金國際（2259）低開0.16%，報182.7元。
滙控（005）低開0.86%，報138.5元。
泡泡瑪特（9992）低開0.07%，報150.8元。