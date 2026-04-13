恒生指數半日跌306點　比亞迪逆市升逾5%(更新)

美國與伊朗的談判未能達成協議，美國中央司令部宣布，本港時間今晚（13日）10時起封鎖所有伊朗港口，亞洲區股市今早向下。恒指上周累升逾770點後，今早跟隨外圍低開184點，報25,708點。恒指低開後，走勢反覆向下，曾跌385點，低見25,588點，半日跌306點，報25,587點，成交1,153.41億元。國指跌64點，報8,590點；科指跌47點，報4,812點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.8%，報490.4元；美團（3690）跌2.11%，報85.75元；京東（9618）升0.27%，報111.7元；阿里巴巴（9988）跌1.59%，報123.5元；百度（9888）跌2.58%，報105.8元；小米（1810）跌1.42%，報30.46元；快手（1024）跌1.64%，報44.4元；網易（9999）跌2.47%，報174元。
國際油價大幅上升。石油股方面，中海油（883）升1.06%，報26.8元；中石油（857）升1.67%，報10.98元；中石化（386）升0.22，報4.64元。
金價下滑，現貨金曾跌穿4,700美元水平，老鋪黃金（6181）跌4.36%，報625.5元；紫金礦業（2899）跌0.82%，報36.18元；紫金黃金國際（2259）跌1.26%，報180.7元。
汽車股方面，比亞迪（1211）逆市升5.61%，報111元；吉利汽車（175）升0.32%，報25.06元；理想汽車（2015）跌0.74%，報73.65元；蔚來（9866）逆市升6.65%，報52元；小鵬（9868）升0.52%，報67.35元。
滙控（005）跌1.65%，報137.4元。
泡泡瑪特（9992）升0.27%，報151.3元。