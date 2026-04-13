恒生指數半日跌306點　比亞迪逆市升逾5%(更新)

美國與伊朗的談判未能達成協議，美國中央司令部宣布，本港時間今晚（13日）10時起封鎖所有伊朗港口，亞洲區股市今早向下。恒指上周累升逾770點後，今早跟隨外圍低開184點，報25,708點。恒指低開後，走勢反覆向下，曾跌385點，低見25,588點，半日跌306點，報25,587點，成交1,153.41億元。國指跌64點，報8,590點；科指跌47點，報4,812點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.8%，報490.4元；美團（3690）跌2.11%，報85.75元；京東（9618）升0.27%，報111.7元；阿里巴巴（9988）跌1.59%，報123.5元；百度（9888）跌2.58%，報105.8元；小米（1810）跌1.42%，報30.46元；快手（1024）跌1.64%，報44.4元；網易（9999）跌2.47%，報174元。