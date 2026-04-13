恒生指數跌232點　比亞迪逆市升近5%(更新)

美國與伊朗的談判未能達成協議，美國中央司令部宣布，本港時間今晚（13日）10時起封鎖所有伊朗港口，亞洲區股市今早向下。恒指上周累升逾770點後，今早跟隨外圍低開184點，報25,708點。恒指低開後，走勢反覆向下，曾跌385點，低見25,588點，半日跌306點，報25,587點。恒指午後繼續受壓，維持約300點的跌幅，尾市跌幅略為收窄，最終跌232點，收報25,660點，成交2,079.09億元。國指跌52點，報8,602點；科指跌38點，報4,822點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌2.87%，報490元；美團（3690）跌1.31%，報86.45元；京東（9618）升0.81%，報112.3元；阿里巴巴（9988）跌1.83%，報123.2元；百度（9888）跌1.11%，報107.4元；小米（1810）跌0.78%，報30.66元；快手（1024）跌1.33%，報44.54元；網易（9999）跌1.51%，報175.7元。