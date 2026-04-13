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財經
出版：2026-Apr-13 11:01
更新：2026-Apr-13 11:01

伊朗局勢｜美軍宣布封鎖伊朗港口　國際油價反彈逾7%

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隨著美國與伊朗的談判破裂後，美國總統特朗宣布封鎖霍爾木茲海峽。(資料圖片)

隨著美國與伊朗的談判破裂後，美國總統特朗宣布封鎖霍爾木茲海峽。(資料圖片)

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隨著美國與伊朗的談判破裂後，美國總統特朗宣布封鎖霍爾木茲海峽，阻止船隻進出，並在國際水域搜尋和攔截所有向伊朗支付通行費的船隻。美軍表示，將於本港時間周一（13日）晚上10時，開始封鎖伊朗港口。市場憂慮美軍封鎖伊朗港口，影響能源供應。國際油價在周一亞洲交易時段反彈，當中紐約期油反彈逾8%，升穿100美元關口。

油價方面，布蘭特期油周一亞洲交易時段反彈逾7%，升穿100美元關口，曾高見每桶103.88美元，隨後徘徊在每桶102美元水平，較早時每桶報102.19美元，升7.3%；紐約期油亦反彈8.6%，曾高見每桶105.62美元，升穿100美元關口，較早時每桶報104.94美元，升8.6%。

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封鎖港口旨在切斷伊朗資金

據CNN報道，特朗普此次封鎖伊朗港口，旨在切斷伊朗收取資金的途徑，包括霍爾木茲海峽的過路費，以及日均出口約185萬桶原油。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在社交媒體表示，伊朗一直抱持善意與美方談判，但即將達成談判時，卻出爾反爾及威脅，強調「善意帶來善意，敵意則帶來敵意。」

國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）早前表示，即使美國與伊朗維持停火協議，全球物價也需要一段時間，才能回落至戰爭爆發前的水平。

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