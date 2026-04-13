陳茂波：需築牢金融安全防線 建全天候跨市場監察體系

財政司司長陳茂波表示，金融安全是香港經濟安全的重要組成部分，香港作為國際金融中心，面對全球金融競爭和地緣政治帶來的壓力，需要築牢金融安全防線，形成「以發展促安全、以安全護發展」的良性循環。

陳茂波接受大公文匯全媒體訪問時表示，政府與金融監管機構已建立全天候、跨市場的監察體系，每日24小時監測股票市場、銀行體系及場外交易等市場動態，確保各市場之間的連鎖反應可控，維持金融市場平穩運行。香港外匯基金約三四萬億港元，是貨幣基礎的1.7倍，銀行體系流動性達175%，資本充足率逾20%，均遠高於國際標準，為金融安全打下堅實基礎。