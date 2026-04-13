陳茂波：需築牢金融安全防線 建全天候跨市場監察體系

財政司司長陳茂波表示，金融安全是香港經濟安全的重要組成部分，香港作為國際金融中心，面對全球金融競爭和地緣政治帶來的壓力，需要築牢金融安全防線，形成「以發展促安全、以安全護發展」的良性循環。
陳茂波接受大公文匯全媒體訪問時表示，政府與金融監管機構已建立全天候、跨市場的監察體系，每日24小時監測股票市場、銀行體系及場外交易等市場動態，確保各市場之間的連鎖反應可控，維持金融市場平穩運行。香港外匯基金約三四萬億港元，是貨幣基礎的1.7倍，銀行體系流動性達175%，資本充足率逾20%，均遠高於國際標準，為金融安全打下堅實基礎。
影響力增強 外部勢力製造風險能力受限
陳茂波表示，香港在「一國兩制」下保持言論自由、無外匯管制，港幣與美元掛鈎、資金自由進出，是國際資金存放理想地。每當外部地緣政治出現波動，國際資金往往流入香港。他強調香港金融發展需在「揮拳」把握機遇與「築盾」守住安全底線之間取得平衡，須統籌兼顧發展與安全，最佳防守策略就是進攻，當產業競爭力持續提升、經濟體量壯大、金融市場影響力增強，外部勢力針對香港製造風險的能力將受限。
陳茂波說，未來香港既要鞏固現有優勢，亦要培育金融發展新領域，包括資產管理、財富管理等，政府亦將持續拆牆鬆綁，出台政策推動金融產業發展，市場布局上堅持「鞏固傳統市場、開拓新興市場」的策略。