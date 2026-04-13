王維基回應「頭身分離」實驗爭議　稱研究目的為改善長者生活

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）早前在業績中透露，正在投資一項「頭身分離」動物實驗，引起社會討論，當中善待動物組織（PETA）上周五（10日）到公司門外抗議，以及發起連署要求終止實驗。集團副主席兼行政總裁王維基周六（11日）在社交媒體發文回應爭議，表示自己過去四年專注醫學研究，直言研究目的是「怎樣令老人家的生活更有質素，唔好受病痛折磨」。

冀應用技術於器官和四肢移植 改善老人生活質素

王維基在社交媒體中表示，自己興趣一直是科技，由通訊網絡、電視製作、物流自動化到今天的醫療技術，都是「改善人類生活」。