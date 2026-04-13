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財經
出版：2026-Apr-13 11:42
更新：2026-Apr-13 11:42

王維基回應「頭身分離」實驗爭議　稱研究目的為改善長者生活

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王維基在社交媒體發文回應實驗爭議。(資料圖片)

王維基在社交媒體發文回應實驗爭議。(資料圖片)

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HKTVmall母公司香港科技探索（1137）早前在業績中透露，正在投資一項「頭身分離」動物實驗，引起社會討論，當中善待動物組織（PETA）上周五（10日）到公司門外抗議，以及發起連署要求終止實驗。集團副主席兼行政總裁王維基周六（11日）在社交媒體發文回應爭議，表示自己過去四年專注醫學研究，直言研究目的是「怎樣令老人家的生活更有質素，唔好受病痛折磨」。

冀應用技術於器官和四肢移植　改善老人生活質素

王維基在社交媒體中表示，自己興趣一直是科技，由通訊網絡、電視製作、物流自動化到今天的醫療技術，都是「改善人類生活」。

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王維基透露，踏入60歲後家中長輩逐一離世，離世前數年生活細節均需他人照顧，生活離不開屋企和醫院。他直言，研究目的是「怎樣令老人家的生活更有質素，唔好受病痛折磨、唔好有日日等死嘅感覺」。

王維基指，過去四年在海外成立20多人的醫療研究團隊，成員包括大學教授、腦科及神經科醫生、獸醫、麻醉師及醫療儀器工程師等，又提及已有全球排名前三十多位的大學醫學院參與研究。他盼望，未來希望將技術應用於器官和四肢移植。

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HKTVmall在社交媒體上表示，感謝大家對業績報告中提及的生命科學項目的關注。(HKTVmall Facebook)

HKTVmall：實驗不涉及任何形式的虐待

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HKTVmall早前表示，這項研究為母公司開展的醫學項目，與寵物並無任何關聯。HKTVmall提及，所有相關實驗均已符合當地政府對實驗動物的倫理指引及監管規範，研究所使用的動物為豬及羊，這些均為生命科學研究中常見及合規的實驗動物，並於受監管的麻醉程序下進行，不涉及任何形式的虐待行為，以確保實驗符合動物福祉原則。

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