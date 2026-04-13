信銀國際：樓市回暖帶動去年新造按揭升1.28倍 私人銀行業務收入升4成

中信銀行(國際)去年個人及商務銀行全線業績造好，整體經營收入年增26%，淨利息收入增長20%，非利息收入成長36%，活期及儲蓄存款餘額(CASA)更按年增長24%跑贏大市。在非利息收入中當中，投資業務收入按年升45%創新高，其中股票、基金及外匯分別錄得65%、46%及31%增長；保險業務受「銀行保險」+「經紀保險」優勢帶動，按年升38%；去年新造按揭規模亦同樣創歷史新高，按年增長達128%。
樓市回暖帶動按揭增長
中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，受政府投資移民政策以至高才通計劃帶動，本港住宅樓市逐漸回暖，按揭業務在2025年取得不錯增長，今年開局勢頭亦非常強勁。根據其個人估計，目前跨境客戶在新造按揭中佔比約兩三成。若息口回落，料按揭或個人貸款需求會進一步增加，配合持續擴展的新客源、企業合作夥伴等推動因素，期望今年整體貸款業務能實現高雙位數增長。
私人銀行收入按年升40%
近年亞洲及中國內地財富快速增長。2024年，亞洲(不連中國內地) 私人銀行管理資產達3.26萬億美元，而中國內地私人銀行管理資產達26.4萬億人民幣(約3.8萬億美元) ，受相關趨勢帶動，信銀私人銀行業務收入亦創新高，按年升40%；資產管理規模按年升21%。
袁妙齡表示，該行於2024年開展「香港 + 新加坡」雙中心戰略，為私人銀行客戶提供一站式兩地賬戶開立、管理及投融資產品貨架，和全球化資產配置方案，服務推出後反應理想。公司於2025年將私人銀行中心遷至中信大廈27樓全層，以提升客戶體驗。
除私行業務以外，信銀國際同時著眼「企業出海」機遇，提供包括上市前的保薦輔導、上市期間的IPO資金收款，以及上市后的資金運營管理服務；協助客戶在不同司法管轄區設立家族信托；以及為客戶提供員工海外持股計劃配套服務等服務。
袁妙齡又提到，該行自2025年7月成為香港黃金交易所指定結算銀行，料合作可鞏固行其於黃金交易結算領域的專業地位，並配合香港政府及「十五五」規劃，推動黃金市場與人民幣國際化結合，吸引更多國際及區域資金流入。該行目前正研究以人民幣作為香港黃金交易所的結算貨幣之一，料年內實行。未來亦考慮將黃金交易數碼化，以提升交易效率及吸引力。