信銀國際：樓市回暖帶動去年新造按揭升1.28倍 私人銀行業務收入升4成

中信銀行(國際)去年個人及商務銀行全線業績造好，整體經營收入年增26%，淨利息收入增長20%，非利息收入成長36%，活期及儲蓄存款餘額(CASA)更按年增長24%跑贏大市。在非利息收入中當中，投資業務收入按年升45%創新高，其中股票、基金及外匯分別錄得65%、46%及31%增長；保險業務受「銀行保險」+「經紀保險」優勢帶動，按年升38%；去年新造按揭規模亦同樣創歷史新高，按年增長達128%。

樓市回暖帶動按揭增長

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，受政府投資移民政策以至高才通計劃帶動，本港住宅樓市逐漸回暖，按揭業務在2025年取得不錯增長，今年開局勢頭亦非常強勁。根據其個人估計，目前跨境客戶在新造按揭中佔比約兩三成。若息口回落，料按揭或個人貸款需求會進一步增加，配合持續擴展的新客源、企業合作夥伴等推動因素，期望今年整體貸款業務能實現高雙位數增長。