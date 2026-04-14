港股陷反覆 中金料最悲觀 恐再瀉一成

美國總統特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽，中東局勢再陷迷霧。恒生指數昨再轉跌，收市報25,660點，跌232點或0.9%，成交額跌至2,079億元，為2月下旬後1個半月最低，反映市場漸入觀望。中金昨發報告指，維持基準情況下恒指28,000至29,000點的判斷；不過悲觀情形下，恒指或跌約10%至23,000點左右。

中金指，在伊朗局勢及高油價下，美股、A股及港股的走勢會分化，當中美股上修，A股持平及港股下修，主要因為美股能源板塊盈利表現大幅上調。至於港股以科技及其他下游板塊較普遍，盈利下調拖累整體表現，該行將恒指、MSCI除A股及MSCI中國指數未來12個月盈利預測，分別下調1.3%、1.9%及3%。