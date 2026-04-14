港股陷反覆 中金料最悲觀 恐再瀉一成

美國總統特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽，中東局勢再陷迷霧。恒生指數昨再轉跌，收市報25,660點，跌232點或0.9%，成交額跌至2,079億元，為2月下旬後1個半月最低，反映市場漸入觀望。中金昨發報告指，維持基準情況下恒指28,000至29,000點的判斷；不過悲觀情形下，恒指或跌約10%至23,000點左右。
中金指，在伊朗局勢及高油價下，美股、A股及港股的走勢會分化，當中美股上修，A股持平及港股下修，主要因為美股能源板塊盈利表現大幅上調。至於港股以科技及其他下游板塊較普遍，盈利下調拖累整體表現，該行將恒指、MSCI除A股及MSCI中國指數未來12個月盈利預測，分別下調1.3%、1.9%及3%。
料特朗普中期選舉前妥協
該行認為，市場一直對「TACO」邏輯仍抱有較大期待，特朗普還有年底的中期選舉要顧及，不可能一直承受高油價、高通脹和金融市場動盪，即使和談局勢依然撲朔迷離，惟基準假設仍是短期波動反覆，4月是關鍵，但中期不會往徹底失控的方向演變，因為特朗普在下半年中期選舉壓力下仍有妥協可能。不過在悲觀情況下，即如果油價在每桶100美元水平維持至下半年，中國企業利潤或下滑12%，加上美國聯儲局年內或不減息，除恒指走弱，恒生科技指數亦恐面臨6%或4,500至4,600點跌幅。
石油股走強 龍豐傳下月上市
大市連續6個交易日陷日升日跌的反覆之中，累計本月仍有872點或3.5%升幅。恒生科技指數昨則報4,822點，跌38點或0.8%。石油股昨逆市走高，中國石油(857)升1.6%，中國石化(386)升0.9%。
另外，據IFR報道，香港藥房連鎖龍豐集團最快在5月在香港上市，集資額約1億美元(約7.8億港元)。龍豐集團去年11月向聯交所遞交上市申請，星展亞洲融資為獨家保薦人。