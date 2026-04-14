恒生指數升211點　受制二萬六關口　寧德時代逆市跌逾3%(更新)

據報美國與伊朗周四舉行下一輪談判未能達成協議，美股隔晚先跌轉升。恒指昨日（13日）跌逾200點後，今早（14日）高開268點，報25,959點。恒指高開後，走勢向上，曾一度升334點，高見25,995點，惟逼近兩萬六關口現阻力，半日升109點，報25,770點。恒指升幅在午後持續收窄，曾收窄至僅升7點，低見25,668點，其後升幅重新擴大，最終升211點，收報25,872點，成交2,367.76億元。國指升69點，報8,671點；科指升29點，報4,851點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.65%，報493.2元；美團（3690）跌1.56%，報85.1元；京東（9618）升2.76%，報115.4元；阿里巴巴（9988）升1.06%，報124.5元；百度（9888）升3.45%，報111.1元；小米（1810）升0.72%，報30.88元；快手（1024）升0.23%，報44.64元；網易（9999）跌0.23%，報175.3元。