恒生指數半日升109點　受制二萬六關口　泡泡瑪特升6%

據報美國與伊朗周四舉行下一輪談判未能達成協議，美股隔晚先跌轉升。恒指昨日（13日）跌逾200點後，今早（14日）高開268點，報25,959點。恒指高開後，走勢向上，曾一度升334點，高見25,995點，惟逼近兩萬六關口現阻力，半日升109點，報25,770點，成交1,214.03億元。國指升25點，報8,627點；科指升8點，報4,830點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.25%，報488.8元；美團（3690）跌2.43%，報84.35元；京東（9618）升0.45%，報112.8元；阿里巴巴（9988）升1.14%，報124.6元；百度（9888）升3.91%，報111.6元；小米（1810）跌0.07%，報30.64元；快手（1024）升0.27%，報44.66元；網易（9999）跌0.63%，報174.6元。