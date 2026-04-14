FM財自 | 個別股份的牛熊證部署

假日時美伊談判生變，週一（0413）期油早段升逾8%，美指期貨下跌，納指期貨NQ週一亞洲開市時段跌逾300點，之後全日漸漸收窄跌幅，美股正式開市後更倒升收市，NDX升267點，收在25383點，NQ期貨全日高低逾600點，市場開始對壞消息的突發開始漸趨冷淡之餘，而美國和伊朗之間的下一輪直接談判，可能於周四（16日）在巴基斯坦舉行，受市場憧憬，美股尾段連道指也倒升逾300點。
港股今日（0414）高開，09:40衝至最高25995點之後回落，至中午收市前收窄升幅，在25850點水平附近。個別股份強弱分歧，今天走勢比較突出的有騰訊繼續偏弱。
每個人承受能力不同適量為要
上周五（0410）筆者在此欄推薦過百度（9888）逢回跌買些牛證，週一回跌至105元最低，今天衝高至114元，中午前徘徊在112元附近，算是有交待。另外一隻可參考的是平安保險（2318），過去5個交易日走勢不差，中午收市前在62.80元附近徘徊，投機買入的策略可以跌破59.5元作止蝕，或直接買59元收回的貼價牛證來投機，博月底公布業績前後向上炒一段，上方第一目標位在68.8元，是以牛證博倍數的投機策略。
牛熊證，買多少金額最大損失風險就是該金額，每個人的損失額度承受能力不同，適量為要。
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