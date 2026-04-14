FM財自 | 個別股份的牛熊證部署

假日時美伊談判生變，週一（0413）期油早段升逾8%，美指期貨下跌，納指期貨NQ週一亞洲開市時段跌逾300點，之後全日漸漸收窄跌幅，美股正式開市後更倒升收市，NDX升267點，收在25383點，NQ期貨全日高低逾600點，市場開始對壞消息的突發開始漸趨冷淡之餘，而美國和伊朗之間的下一輪直接談判，可能於周四（16日）在巴基斯坦舉行，受市場憧憬，美股尾段連道指也倒升逾300點。

港股今日（0414）高開，09:40衝至最高25995點之後回落，至中午收市前收窄升幅，在25850點水平附近。個別股份強弱分歧，今天走勢比較突出的有騰訊繼續偏弱。