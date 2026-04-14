伊朗局勢｜國際油價回吐　3大國際機構聯合聲明警告戰爭衝擊大

油價方面，布蘭特期油在周二（14日）亞洲交易時段回吐逾1%，曾低見每桶96.48美元，隨後徘徊在每桶98美元水平，較早時每桶報98.07美元，跌1.3%；紐約期油亦回吐逾3%，曾低見每桶95.25美元，跌穿100美元關口，隨後徘徊在每桶95美元水平，較早時每桶報95.75美元，跌3.4%。

中東局勢未明朗，美國與伊朗的談判破裂後，美軍表示，將於本港時間周一（13日）晚上10時，開始封鎖伊朗港口。另一方面，據報美國與伊朗舉行下一輪談判。國際油價現回吐，當中布蘭特期油跌穿100美元關口。

國際能源署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行發表聯合聲明，警告中東戰爭帶來的能源與經濟衝擊「規模巨大、波及全球、高度不對稱」，對能源進口國尤其是低收入國家造成沉重打擊。3大機構表示，即使霍爾木茲海峽恢復正常，全球大宗商品供應仍需時，來恢復至戰前水平，燃料與化肥價格可能長期維持高位。

國際能源署署長：希望不需再釋放石油儲備

國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）表示，希望不需要再次釋放石油儲備，但如果伊朗戰事引發的能源衝擊有必要再次釋放儲備，署方已做好採取行動的準備。

IEA上月已同意從緊急儲備中協調釋放4億桶石油，這是該機構史上規模最大的聯合行動，旨在緩解全球石油市場的劇烈波動。

比羅爾提及，伊朗戰事已造成全球能源市場有史以來最嚴重的干擾。中東地區包括生產設施、終端和煉油廠在內的80多座油氣設施因戰爭受損，導致每日約1,300萬桶的供應中斷，而恢復供應的過程可能長達兩年。