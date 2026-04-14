結業潮｜峇峇娘惹全線結業　倩碧控股僅餘一店

餐飲界結業潮不止，再有食肆宣布不敵。馬來西亞菜餐廳「峇峇娘惹」，最後位於天水圍T Town的分店，近日亦因租約期滿結業，即全線結業。峇峇娘惹母公司倩碧控股（8367）僅餘一店，位於九龍灣淘大商場的泰國菜餐廳「555 Thai Fusion」。

倩碧控股早年以米線品牌「麻酸樂」發迹，曾擁十多間餐廳，旗下品牌包括「麻酸樂/嫲孫樂」、「泰巷」、「峇峇娘惹」，惟近年集團業務一直萎縮。根據集團2025年中期業績，截至去年9月底止6個月，集團擁有「麻酸樂/嫲孫樂」及「555 Thai Fusion」兩個自營品牌，而「峇峇娘惹」則由特許經營商經營。隨著「麻酸樂/嫲孫樂」及「峇峇娘惹」全線結業，集團僅餘下「555 Thai Fusion」，該品牌位於馬鞍山的分店亦於去年10月結業，目前只餘下淘大商場分店。

截至2025年中期，集團錄得虧損928.7萬元，每股基本虧損約0.13元，不派息。其中「麻酸樂/嫲孫樂」收益91萬元，按年大減八成半，主要由於餐飲市場不景氣及不穩定所致；「555 Thai Fusion」收益約280萬元，按年增1倍，主要由於新店舖開始營運所致。