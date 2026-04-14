伊朗局勢｜宜家家居：短期供應無壓力　續試不同區開快閃店

宜家家居北亞區董事總經理李超誠表示，若戰事持續令運輸成本上升，從歐洲進口的產品將受最大牽連，例如床品，不排除歐洲貨品未來需經陸路運至亞洲的可能性，但公司已經與主要供應商簽署半年合約，有信心半年內不會出現大幅價格波動，另公司絕大部分貨品由設於上海的內地倉庫供應，在中東軍事衝突未受影響，自開戰以來97%貨品都保持有貨狀態。

對於港人北上熱潮，李超誠認生意受到一定影響，特別是小型家品及配件受衝擊。宜家推出「再創低價」策略縮窄至數元價差，有信心消費者未必因此長途跋涉北上購買。宜家目前在本港有4間大型店舖，另有4間小型店舖，會繼續嘗試在不同地區商場開設快閃店(Pop-Up Store)，目前未有計劃增設新店。

7-Eleven計劃港鐵站增「7仔食檔」

7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良表示，由於本地運輸成本只佔支出非常細，故柴油價格上升未對業務構成影響，目前香港有1,088間7-Eleven店，今年會再增加分店數目。雷理良透露，有超過一半鮮食屬自家品牌。他又指，計劃在港鐵站內的7-Eleven店加入「7仔食檔」元素，但未定選址。