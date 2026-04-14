伊朗局勢｜宜家家居：短期供應無壓力　續試不同區開快閃店

DFI零售集團旗下品牌管理層表示，中東戰事及霍爾木茲海峽被封鎖逾月，暫未見令供貨和運輸成本出現影響，銷售貨品未需要因此加價。
絕大部分貨品內地供應
宜家家居北亞區董事總經理李超誠表示，若戰事持續令運輸成本上升，從歐洲進口的產品將受最大牽連，例如床品，不排除歐洲貨品未來需經陸路運至亞洲的可能性，但公司已經與主要供應商簽署半年合約，有信心半年內不會出現大幅價格波動，另公司絕大部分貨品由設於上海的內地倉庫供應，在中東軍事衝突未受影響，自開戰以來97%貨品都保持有貨狀態。
對於港人北上熱潮，李超誠認生意受到一定影響，特別是小型家品及配件受衝擊。宜家推出「再創低價」策略縮窄至數元價差，有信心消費者未必因此長途跋涉北上購買。宜家目前在本港有4間大型店舖，另有4間小型店舖，會繼續嘗試在不同地區商場開設快閃店(Pop-Up Store)，目前未有計劃增設新店。
7-Eleven計劃港鐵站增「7仔食檔」
7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良表示，由於本地運輸成本只佔支出非常細，故柴油價格上升未對業務構成影響，目前香港有1,088間7-Eleven店，今年會再增加分店數目。雷理良透露，有超過一半鮮食屬自家品牌。他又指，計劃在港鐵站內的7-Eleven店加入「7仔食檔」元素，但未定選址。
萬寧翻新店舖目標80間
萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌表示，萬寧去年年底關閉內地16家實體門店，業務轉至跨境電商平台，今年首兩個月内地跨境電商銷售錄雙位數增長；目前香港有307間實體店舖，目標今年年尾會增至超過310間，地點包括新開發區、人流旺區、機場二號客運大樓。他又透露，全港有3間萬寧設有中醫門診，客戶純問診並不收費，可經萬寧手程式預約或walk-in；而配藥則需收費，可使用醫療券。他期望全港18區將設中醫門診服務，並正構思視像問診服務。
面對港人北上消費，劉家昌稱萬寧會以產品多樣化、走高端路線，以及售賣有科研背景的產品等，加強顧客體驗。劉家昌又指，萬寧去年翻新近50間店舖，主要是外觀整理、改善貨品擺位及動線空間，生意額增長較平均額外升4%，翻新目標為80間。
惠康料業務樂觀
負責惠康業務的DFI零售食品(香港及澳門)常務董事陳建麟亦指，對業務樂觀，暫無必要「閂舖」，並指面對價格戰，最重要是「做好自己」。陳建麟又透露，惠康目前有「網購店取」、「網購送貨」，以及與Pandamart平台合作，他指各有對應客群，例如「網購送貨」多屬大家庭客，購買量較多，而經Pandamart平台的客戶多屬即興(Ad hoc)性質。