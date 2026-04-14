「ESG綠色發展及碳中和大獎」出爐！18企上榜涉各行業 陳浩濂：體現理念覆蓋各界

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的「ESG綠色發展及碳中和大獎」今日舉辦第三屆頒獎禮，有18間企業合共獲得20個獎。主禮嘉賓、財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，得獎名單涵蓋各行各業，橫跨上市及非上市公司，體現ESG理念已在各界廣泛推動，並答謝《am730》的平台為推動社會邁向綠色新階段作貢獻。 4 上市公司奪獎 6 單位獲應用大獎 今屆共有14間企業獲得「傑出可持續企業大獎」，當中上市公司包括恒基地產(012)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)及載通(062)；非上市公司包括華懋集團、工銀亞洲、依時能源、美心集團、葡京餐飲集團、大昌行、百利好金融、香港紫花油大藥廠、歐綠保綜合環保、快樂工程。

另外有6間企業獲得「傑出綠色應用大獎」，包括中銀香港、西沙GO PARK、美心集團、香港理工大學專業及持續教育學院、勝獅貨櫃企業、利基——SK ecoplant聯營。

陳浩濂：香港正加速發展綠色金融 陳浩濂指，香港一直積極配合國家綠色發展方向，堅時朝向碳中和發展方向邁進，訂定2035年碳排放量較2005年減半，以及2050年之前實現碳中和。他又指，作為亞洲第一國際金融中心，香港正加速發展綠色金融，利用金融優勢引導資金支持香港、國家，以至整個亞洲的綠色轉型，去年香港安排發行的可持續債券總額達380億美元，自2018年起連續8年排行亞洲第一；去年底止香港約200隻證監會認可ESG基金資產規模萬億元。另外，不少新ESG金融產品在港發展，如全球第一批代幣化政府綠色債券、全球第一隻投資亞洲地區綠色債券的ETF、亞洲第一批綠色零售存款證，以及全球首隻離岸A股ESG ETF都在港發行，展示綠色金融領域的多元發展。

另外，IESGB環保委員會主席鄺超靈亦在頒獎禮上分享ESG的最新發展趨勢；香港賽意科技諮詢委員會召集人蔡明都亦分享了AI技術在ESG合規與創新的應用。 李相雄： ESG 回歸理性 價值真正彰顯 《am730》行政總裁李相雄表示，過去一年ESG猶如經歷全球理性回歸，雖然有人指熱潮減退，但他反而認為是「成年禮」，資金不再盲目追求標籤，而是真正聚焦企業韌性，當社會回歸理性，價值才真正被彰顯。他指，這浪潮在香港同樣沉澱出紮實成果，「我哋不再講邊個披露最多，而是講邊個轉型最真」；得獎企業不只是ESG評分高，更能將永續理念融入日常政策。

他又指，希望企業以今日為起點做好3年事：一，將承諾化行動，碳中和不再是年報數字，而是每個部門KPI，並開始追蹤範圍三(Scope 3)。第二，將關懷化為制度，將員工福祉及社會發展放上董事會議程。第三，將經驗化傳承，培育青年專才，特別在氣候、風險治理同AI方面將永續價格延續。