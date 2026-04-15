恒生指數升75點　未企穩兩萬六　京東升逾4%(更新)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，傳雙方代表團最快在周四（16日）舉行新一輪談判，美股造好。恒指延續昨日升勢，今早（15日）高開295點，報26,168點，重上兩萬六關口。恒指高開後，曾升最多344點，高見26,216點，其後升幅回順，半日升197點，報26,069點，守住兩萬六。恒指午後升幅不斷收窄，最終升75點，以全日最低位25,947點收市，失守二萬六，成交2,455.88億元。國指升46點，報8,718點；科指升59點，報4,911點。

科技股造好，騰訊（700）升1.18%，報499元；美團（3690）升1.41%，報86.3元；京東（9618）升4.59%，報120.7元；阿里巴巴（9988）升3.29%，報128.6元；百度（9888）升3.06%，報114.5元；小米（1810）升0.07%，報30.9元；快手（1024）升2.29%，報45.66元；網易（9999）升1.37%，報177.7元。