恒生指數半日升197點　京東升逾5%(更新)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，傳雙方代表團最快在周四（16日）舉行新一輪談判，美股造好。恒指延續昨日升勢，今早（15日）高開295點，報26,168點，重上兩萬六關口。恒指高開後，曾升最多344點，高見26,216點，其後升幅回順，半日升197點，報26,069點，守住兩萬六，成交1,349.87億元。國指升75點，報8,747點；科指升91點，報4,943點。

科技股造好，騰訊（700）升1.58%，報501元；美團（3690）升1.59%，報86.45元；京東（9618）升5.55%，報121.8元；阿里巴巴（9988）升4.02%，報129.5元；百度（9888）升4.14%，報115.7元；小米（1810）升0.07%，報30.9元；快手（1024）升3.14%，報46.04元；網易（9999）升2.45%，報179.6元。