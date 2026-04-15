恒生指數高開295點　重上兩萬六

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，傳雙方代表團最快在周四（16日）舉行新一輪談判，美股造好。恒指延續昨日升勢，今早（15日）高開295點，報26,168點，重上兩萬六關口。國指高開104點，報8,776點；科指高開109點，報4,961點。

科技股普遍造好，騰訊（700）高開1.38%，報500元；美團（3690）高開1.12%，報86.05元；京東（9618）高開5.98%，報122.3元；阿里巴巴（9988）高開4.02%，報129.5元；百度（9888）高開4.86%，報116.5元；小米（1810）高開1.04%，報31.2元；快手（1024）高開1.93%，報45.5元；網易（9999）高開1.94%，報178.7元。