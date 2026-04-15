莎莎發盈喜　料全年多賺1.47至1.66倍

莎莎國際（178）發盈喜，預計截至3月31日的年度，純利將錄得大約1.9億元至2.05億元，按年升147%至166%。
莎莎表示，預計純利大升，主要受惠於核心市場香港及澳門的同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易的貨品件數均有顯著的按年升幅；線上平台營運效益提升，推動線上業務盈利快速增長；集團中止中國內地的線下業務後，相關虧損大幅收窄，當地業務轉虧為盈。
另外，莎莎公布截至3月31日的第四季銷售數據。集團整體營業額為12.33億元，按年增長30.9%。期內，線下銷售錄得10.68億元，按年升33%，佔集團總營業額86.6%，共營運160間線下店舖，按年增加四間。線上銷售則錄得1.66億元，升18.9%，佔集團總營業額的13.4%。
其中，港澳地區線下銷售增長34.9%至9.75億元，同店銷售更升37.2%。每宗交易平均金額及總交易宗數亦分別錄得15.6%及18.2%的增長，每宗交易的貨品件數亦有所增加。莎莎指，尖沙咀、旺角及銅鑼灣等旅遊旺區的分店銷情較預期理想，來自旅客的銷售明顯提升，港澳旅客的銷售佔比由去年同期的49.2%升至期內的60.5%，顯示旅客的消費意欲有所好轉。
莎莎表示，中國內地的線上平台盈利能力持續改善；東南亞及其他地區方面，集團積極優化當地的產品組合，並繼續加大力度改善營運效益，提升品牌競爭力。