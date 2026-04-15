莎莎發盈喜　料全年多賺1.47至1.66倍

莎莎國際（178）發盈喜，預計截至3月31日的年度，純利將錄得大約1.9億元至2.05億元，按年升147%至166%。

莎莎表示，預計純利大升，主要受惠於核心市場香港及澳門的同店銷售、交易宗數、每宗交易平均金額及每宗交易的貨品件數均有顯著的按年升幅；線上平台營運效益提升，推動線上業務盈利快速增長；集團中止中國內地的線下業務後，相關虧損大幅收窄，當地業務轉虧為盈。

另外，莎莎公布截至3月31日的第四季銷售數據。集團整體營業額為12.33億元，按年增長30.9%。期內，線下銷售錄得10.68億元，按年升33%，佔集團總營業額86.6%，共營運160間線下店舖，按年增加四間。線上銷售則錄得1.66億元，升18.9%，佔集團總營業額的13.4%。