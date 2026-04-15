金價走勢｜現貨金徘徊4800美元水平　市場憧憬美伊重啟談判

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，傳雙方代表團最快在周四（16日）舉行新一輪談判。現貨金在周二（14日）升逾2%後，周三（15日）亞洲交易時段現回吐，曾低見每盎司4,811.34美元，之後跌幅縮小，徘徊在4,820美元水平，守住4,800美元水平，較早時報每盎司4,819.50美元，跌約0.5%。
金價周二造好回升至4,800美元以上，主要是市場憧憬美國與伊朗之間舉行第二次談判。美國總統特朗普曾表示，下一次會談「可能在未來兩天內」舉行。
Global X ETFs Australia投資策略分析師Justin Lin表示，黃金仍主要受利率帶動，而非作為地緣政治對沖工具，因此隨著市場期待局勢降溫，黃金與股市同步走高。
瑞聯亞洲全權委託投資組合管理主管Paras Gupta表示，該行維持金價年底升至每盎司6,000美元的預測，因環球央行購買黃金、市場對政府財政赤字的擔憂及地緣政治緊張局勢等結構性需求仍然存在。
現貨白銀跌穿80美元
現貨白銀周二造好，升穿80美元關口，周三現回吐，曾低見每盎司79.03美元，之後徘徊在79美元水平附近。較早時，現貨白銀報每盎司79.03美元，跌0.3%。
除了黃金及白銀價格外，其他貴金屬價格亦稍微回落，現貨鉑金下滑至每盎司2,100美元水平；現貨鈀金亦跌至每盎司1,580美元水平。