金價走勢｜現貨金徘徊4800美元水平　市場憧憬美伊重啟談判

現貨金在周二造好回升至4,800美元以上，周三亞洲交易時段現回吐。(資料圖片/路透社)

美伊雙方官員「放風」在短期內恢復談判，傳雙方代表團最快在周四（16日）舉行新一輪談判。現貨金在周二（14日）升逾2%後，周三（15日）亞洲交易時段現回吐，曾低見每盎司4,811.34美元，之後跌幅縮小，徘徊在4,820美元水平，守住4,800美元水平，較早時報每盎司4,819.50美元，跌約0.5%。

金價周二造好回升至4,800美元以上，主要是市場憧憬美國與伊朗之間舉行第二次談判。美國總統特朗普曾表示，下一次會談「可能在未來兩天內」舉行。

Global X ETFs Australia投資策略分析師Justin Lin表示，黃金仍主要受利率帶動，而非作為地緣政治對沖工具，因此隨著市場期待局勢降溫，黃金與股市同步走高。