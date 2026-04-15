香港數碼韌性實亞太地區排第五 調查：過份依賴舊系統 應對突發⼲擾能⼒不均

EconomistImpact最新研究顯⽰，香港整體數碼韌性實⼒在亞太區排名第五，同時指出企業在復原能⼒⽅⾯仍存在差距，主要源於對舊有系統的依賴以及應對突發⼲擾時執⾏能⼒不均。報告指出，香港若要實現下⼀階段數碼韌性增⻑，⾯臨兩⼤核⼼挑戰：加速系統現代化，以及將決策層意向轉化成已驗證及涵蓋全個企業的復原能⼒。

研究引入「數碼韌性指數」，從五⼤範疇評估相關能⼒，包括：外在環境、科技及基建、風險管理、領導⼒，以及⼈才與文化靈活程度。在亞太區內，香港於外在環境⽅⾯排名第三，⽽領導⼒及⼈才與文化靈活程度均排名第四；但在科技及基建(第五位)及風險管理(第七位)⽅⾯排名較低。