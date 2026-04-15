香港數碼韌性實亞太地區排第五 調查：過份依賴舊系統 應對突發⼲擾能⼒不均

EconomistImpact最新研究顯⽰，香港整體數碼韌性實⼒在亞太區排名第五，同時指出企業在復原能⼒⽅⾯仍存在差距，主要源於對舊有系統的依賴以及應對突發⼲擾時執⾏能⼒不均。報告指出，香港若要實現下⼀階段數碼韌性增⻑，⾯臨兩⼤核⼼挑戰：加速系統現代化，以及將決策層意向轉化成已驗證及涵蓋全個企業的復原能⼒。
研究引入「數碼韌性指數」，從五⼤範疇評估相關能⼒，包括：外在環境、科技及基建、風險管理、領導⼒，以及⼈才與文化靈活程度。在亞太區內，香港於外在環境⽅⾯排名第三，⽽領導⼒及⼈才與文化靈活程度均排名第四；但在科技及基建(第五位)及風險管理(第七位)⽅⾯排名較低。
調查顯⽰，62%的香港受訪者表⽰，其企業仍⾼度依賴需要被替換的舊設施，在所有受訪市場中排名第⼆，⾼於52%的平均⽔平。這類過時的系統會在突發中斷時削弱企業⾯對⼲擾時的應變能⼒。顯⽰企業需要透過策略性投資及現代化⼯程，以提升整體復原表現。
調查又發現儘管78%的相關企業已制定數碼或網絡韌性策略，但只有少數企業已建立並定期測試整體復原機制。此外，僅有36%的企業積極參與政府推動網絡安全意識及數碼培訓計劃，反映政策⽬標與實際執⾏之間仍存在差距，亦要加強⽣態系統之間的協作。
而在領導⼒⽅⾯，香港在表現出眾，管理層對數碼韌性關注極⾼，顯⽰⾼層⼈員具備充分認知及策略討論。然⽽，僅有38%的受訪者表⽰，相關⾼層在過去兩年轉化成新投資或調整政策的程度，低於45%的平均⽔平。同時41%的受訪者指出，相關責任主要集中於單⼀部⾨，如資訊科技部⾨，⽽非由整個管理層共同承擔。這種集中模式或會限制跨部⾨協作、整體執⾏能⼒及復原⽔平。